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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

پروازهای مشهد - ایلام – مشهد دوباره برقرار شد

پروازهای مشهد - ایلام – مشهد دوباره برقرار شد

ایلام - مدیر فرودگاه شهدای شهر ایلام گفت: پروازهای مشهد - ایلام – مشهد دوباره برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی سلجوقی با اعلام این خبر گفت: ازسرگیری این مسیر پروازی در آستانه اربعین حسینی و همزمان با افزایش تقاضای سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مؤثری در تسهیل تردد مسافران، زائران و توسعه خدمات حمل‌ونقل هوایی استان ایلام ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت برقراری مجدد این مسیر خاطرنشان کرد: ازسرگیری پروازهای مشهد - ایلام - مشهد، حاصل تعامل و پیگیری‌های مستمر با مراجع ذی‌ربط و شرکت هواپیمایی است و در راستای ارتقای خدمات فرودگاهی و پاسخگویی به نیاز هموطنان، به‌ویژه زائران اربعین حسینی، انجام شده است.

کد مطلب 6894959

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