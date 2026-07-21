پروازهای مشهد - ایلام – مشهد دوباره برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی سلجوقی با اعلام این خبر گفت: ازسرگیری این مسیر پروازی در آستانه اربعین حسینی و همزمان با افزایش تقاضای سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از اهمیت ویژهای برخوردار است و نقش مؤثری در تسهیل تردد مسافران، زائران و توسعه خدمات حملونقل هوایی استان ایلام ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت برقراری مجدد این مسیر خاطرنشان کرد: ازسرگیری پروازهای مشهد - ایلام - مشهد، حاصل تعامل و پیگیریهای مستمر با مراجع ذیربط و شرکت هواپیمایی است و در راستای ارتقای خدمات فرودگاهی و پاسخگویی به نیاز هموطنان، بهویژه زائران اربعین حسینی، انجام شده است.
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