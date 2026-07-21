به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان کوهدشت ظهر امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه به ریاست فرماندار و با حضور اعضای کارگروه و دبیر ستاد اربعین شهرستان، با محوریت برنامهریزی برای تأمین نان مورد نیاز مواکب اربعین حسینی برگزار شد.
مراد ناصری فرماندار کوهدشت در این نشست، با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر اهمیت برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین و ضرورت میزبانی شایسته از زائران تأکید کرد.
وی با بیان اینکه خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) توفیقی بزرگ و ارزشمند است، اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی و متولیان امر باید با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، برای ارائه خدمات مطلوب به زائران پای کار باشند.
فرماندار کوهدشت با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تأمین نان مواکب، گفت: با هماهنگی اداره غله شهرستان، ۱۵ واحد نانوایی برای پخت و تأمین نان مورد نیاز مواکب اربعین تعیین و به ستاد اربعین شهرستان معرفی خواهند شد تا روند خدمترسانی با سرعت، نظم و کیفیت مناسب انجام گیرد.
ناصری با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح توزیع نان، افزود: بهمنظور جلوگیری از هرگونه هدررفت و ساماندهی دقیق فرآیند تأمین، میزان نیاز روزانه هر موکب از سوی ستاد اربعین شهرستان بهصورت دقیق مشخص میشود و تخصیص نان نیز بر اساس همین آمار و نیازسنجی انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگی و انسجام میان دستگاههای اجرایی، شرط اصلی موفقیت در خدمترسانی به زائران اربعین است و همه ظرفیتهای شهرستان در این مسیر به کار گرفته خواهد شد.
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