هوای گرم در لرستان ماندگار است؛ کاهش نسبی دما از پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور ظهر سه شنبه با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، به رسانه‌ها اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، با استقرار الگوی تابستانه، از امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه تا اوایل هفته آینده، جو استان آرام و پایدار خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، برای اغلب نقاط لرستان آسمانی صاف پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بیان کرد: همچنین در مناطق شرقی استان، طی ساعات بعدازظهر افزایش پوشش ابر دور از انتظار نخواهد بود.

مرادپور با اشاره به وضعیت دمایی استان، گفت: امروز و فردا تغییر محسوسی در دماهای روزانه رخ نخواهد داد و ماندگاری هوای گرم همچنان در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: با این حال، بر اساس پیش‌بینی‌ها، از روزهای پنجشنبه و جمعه از شدت گرمای هوا تا حدودی کاسته می‌شود و شرایط دمایی نسبت به روزهای گذشته متعادل‌تر خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان با توصیه به شهروندان برای مدیریت مصرف انرژی، تأکید کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق همچنان ضروری است و از عموم مردم انتظار می‌رود در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.