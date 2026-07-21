به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین خانه اطفاء حریق استان همدان عصر سه شنبه با هدف تقویت توان واکنش سریع در برابر آتش‌سوزی‌های احتمالی و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی در روستای چشمه‌ملک افتتاح شد.

در آیین افتتاح این مرکز که با حضور مسئولان اداره‌کل و اداره منابع طبیعی شهرستان همدان، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا برگزار شد، بر جایگاه تعیین‌کننده مشارکت جوامع محلی در مدیریت بحران و صیانت از مراتع تأکید شد.

راه‌اندازی این خانه اطفاء حریق با هدف کاهش قابل‌توجه زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل وقوع حریق و بهره‌گیری از توان نیروهای آموزش‌دیده بومی صورت گرفته و این پایگاه با تجهیزات تخصصی متناسب برای مقابله موثر با آتش‌سوزی‌ها تجهیز شده است.

مسئولان منابع طبیعی در این مراسم ضمن قدردانی از تعامل اهالی روستا تصریح کردند که گسترش چنین پایگاه‌هایی در مناطق حساس و صعب‌العبور، استراتژی کلیدی این اداره‌کل برای کاهش خسارت به پوشش گیاهی و مراتع استان است.