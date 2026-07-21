به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای طرح صیانت از جنگل‌های مازندران، تفاهم‌نامه همکاری مشترک ظهر سه شنبه میان اداره‌کل مدیریت بحران استان، جمعیت هلال‌احمر و هیئت کوهنوردی مازندران با هدف تقویت هماهنگی و افزایش آمادگی برای مقابله با آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و جنگلی به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، ظرفیت‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر، توان عملیاتی هیئت کوهنوردی در دسترسی به مناطق کوهستانی و صعب‌العبور و امکانات اداره‌کل مدیریت بحران در قالب یک همکاری مشترک برای افزایش سرعت عمل و ارتقای اثربخشی عملیات اطفای حریق به کار گرفته خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران اظهار کرد: مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، نیازمند مشارکت و هماهنگی همه نهادهای مرتبط است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به مدیریت کامل این بحران‌ها نیست.

حسین‌علی محمدی افزود: استفاده از ظرفیت‌های تخصصی هلال‌احمر در امداد و نجات و توانمندی هیئت کوهنوردی در دسترسی به مناطق سخت‌گذر، موجب تسریع عملیات و افزایش اثربخشی اقدامات در زمان وقوع حریق خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهم‌نامه، ضمن ارتقای آمادگی دستگاه‌های مسئول، به حفاظت مؤثرتر از جنگل‌ها و مراتع مازندران و کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی در منابع طبیعی استان منجر شود.