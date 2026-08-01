پایگاه اطفای حریق منابع طبیعی قزوین به پد فرود بالگرد مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزیتا اسدی ظهر شنبه در آیین افتتاح پایگاه اطفای حریق منابع طبیعی قزوین اظهار کرد: راهاندازی این پایگاه بخشی از برنامه تقویت زیرساختهای مقابله با آتشسوزی در عرصههای طبیعی است و میتواند سرعت حضور نیرو و تجهیزات در مناطق حادثهدیده را افزایش دهد.
وی افزود: این پایگاه در ساختمان اداری سرجنگلبانی قزوین و در فضایی به مساحت ۳۰۰ مترمربع ایجاد شده و محل استقرار تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای عملیات اطفای حریق خواهد بود.
اسدی با اشاره به تجهیزات مستقر در این مجموعه گفت: دمنده، تجهیزات دستی اطفای حریق و خودروهای تخصصی در این پایگاه مستقر شده و یک دستگاه خودروی «پتفایر» نیز بهزودی از استان مازندران به قزوین منتقل خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین، پد فرود بالگرد را یکی از مهمترین زیرساختهای این پایگاه عنوان کرد و ادامه داد: پیشبینی این پد، امکان بهکارگیری سریعتر ظرفیتهای هوایی در حریقهای گسترده را فراهم میکند و به افزایش توان عملیاتی مجموعه در شرایط بحرانی کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه حریقهای محدود معمولاً با استفاده از تجهیزات دستی و دمنده و توسط نیروهای حفاظتی کنترل میشوند، تصریح کرد: برای مدیریت آتشسوزیهای گسترده، تأمین تجهیزات تخصصی بیشتری مورد نیاز است که منابع طبیعی استان این موضوع را با استفاده از اعتبارات ملی و استانی دنبال میکند.
اسدی با اشاره به حساسیت عرصههای طبیعی قزوین خاطرنشان کرد: مناطق جنگلی و مرتعی استان علاوه بر ارزشهای زیستمحیطی، میزبان گونههای گیاهی ارزشمندی هستند که حفاظت از آنها نیازمند حضور مستمر نیروهای منابع طبیعی و افزایش آمادگی عملیاتی است.
وی افزود: حفاظت از گونههای دارویی منطقه الموت، جنگلهای ارس و رویشگاههای بلوط در مناطق الموت و طارم از جمله اولویتهای منابع طبیعی استان است و نیروهای حفاظتی برای صیانت از این سرمایههای طبیعی در این مناطق حضور دارند.
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