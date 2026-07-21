راه اندازی اولین واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار « محمود خوش نشان » اظهار کرد: با توانمندی مهندسان جوان و مجرب موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا و انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی ، با افتخار اکنون اولین واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت امروز بهره برداری شد.

وی افزود : امروز اولین واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت به استان «اصفهان» اعزام و آغاز به انجام تعویض پلاک موتور سیکلت و ساخت پلاک توسط مرکز تعویض پلاک سیار موتور سیکلت در این استان انجام می شود .

سردار خوش نشان در پاسخ به چرایی انتخاب اصفهان به عنوان اولین استان برای اجرایی شدن این پروژه بیان کرد : با توجه به فعالیت کارخانه های متعدد موتورسیکلت سازی در استان اصفهان و همچنین آمار بالای متقاضیان دریافت خدمات نقل و انتقال و تعویض پلاک موتورسیکلت و نیاز به تامین پلاک و رفع نیازمندی های 16 کارخانه فعال در سطح استان و پاسخگویی به مراجعین در مراکز دوگانه اصفهان و شعب شهرستان ها،اولین واحد سیار تعویض پلاک در استان اصفهان راه اندازی و فعال شد .

این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد : نظر به اینکه ساخت پلاک موتورسیکلت در استانها تا کنون میسر نبود و نیازمندی های کلیه مراکز تعویض پلاک به صورت متمرکز از طریق تهران تولید و توزیع می شد که این امر مستلزم زمان بوده و صرف هزینه های پستی و تاخیر در رسیدن پلاک ها را در پی داشت، لذا در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی و کاهش زمان دریافت خدمات از چند روز به 20 دقیقه، اولین واحد تعویض پلاک که مجهز به دستگاه هوشمند ساخت پلاک به منظور تولید پلاک موتور سیکلت می باشد در استان اصفهان راه اندازی و پس از این به محض مراجعه، خریدارانی که نیاز به پلاک موتور سیکلت دارند در حداقل زمان خدمات مذکور را دریافت می کنند.

سردار خوش نشان خاطر نشان کرد : با راه اندازی واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت در استان اصفهان مدت ساخت پلاک موتور سیکلت از چندین روز به 20 دقیقه کاهش خواهد یافت که منجر به ارتقاء رضایت مندی مراجعین عزیز خواهد شد ؛ در آینده ای نزدیک زمان دریافت خدمات کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص مزایای واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت گفت: واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت کلیه امکانات همانند سایر مراکز تعویض پلاک مربوط به نقل و انتقال، ساخت و نصب پلاک بر روی موتور سیکلت و چاپ سند مالکیت را دارا می باشد و در مواقعی که در محل ماموریت، برق منطقه قطع باشد، واحد سیار به ژنراتور سه فاز مجهز بوده و در ارایه خدمات خللی وارد نخواهد شد.

مدیر عامل موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا به دستگاه ساخت پلاک موتور سیکلت اشاره کرد و گفت: با تلاش و همت متخصصین و مهندسان جوان و نخبه شاغل در موسسه راهگشا در واحد تعویض پلاک سیار موتور سیکلت دستگاه ساخت و ضرب پلاک موتورسیکلت نصب شده و در حداقل زمان ممکن پلاک ساخته و تحویل مراجعه کننندگان عزیز می شود.

سردار خوش نشان در خصوص مزیت های سیار بودن واحد تعویض پلاک موتور سیکلت گفت: ارائه خدمات تعویض پلاک در کلیه نقاط کشور میسر شده و با گسترش تعداد واحدهای تعویض پلاک سیار می توانیم در راستای برقراری عدالت اجتماعی، در کلیه شهرستان ها و روستاهای کشور از جمله مناطق محروم و یا صعب العبور خدمات تعویض پلاک موتور سیکلت را در کوتاهترین زمان و با کیفیت عالی و بالاترین ضریب های امنیتی ارائه کنیم .

سردار خوش نشان گفت : موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا در اجرای تدابیر سردار فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با بهره گیری از رهنمودهای مدیر عامل محترم بنیاد تعاون فراجا، در راستای هوشمند سازی و ارتقاء رضایت مندی متقاضیان دریافت خدمات نقل و انتقال و تعویض پلاک با تلاش جهادی مدیران و کارکنان همواره در حرکتی رو به پیشرفت، تکریم ارباب رجوع و افزایش سرعت و کیفیت ارایه خدمات را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.