به گزارش خبرگزاری مهر، صادق حیدری در نشست هماندیشی ارتقای سواد رسانهای، بر لزوم نظارت لحظهای دستگاههای اجرایی بر فضای مجازی تأکید کرد.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای جدید به بیش از ۳۰ اداره و دستگاه اجرایی استان، بر مسئولیت مدیران کل در مدیریت روایتهای رسانهای و پیشگیری از آسیبهای احتمالی استان تأکید کرد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، تأکید کرد: امروزه مدیریت فضای مجازی نیازمند تخصص، تبحر و توانایی رصد دقیق است.
حیدری با اشاره به واکنشهای گسترده در سطح کشور نسبت به برخی اتفاقات، اعلام کرد: ما به بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی و اداره در استان ابلاغ کردهایم که حتماً باید واحد پایش فضای مجازی را ایجاد کنند. این واحد موظف است بهصورت لحظهای و ساعتی، موضوعات مربوط به دستگاه خود را رصد کند.
وی افزود: هدف این است که روایت اصلی، روایتِ خودِ اداره باشد. نباید اجازه داد اتفاقی در فضای مجازی پخش شود و سپس دستگاه با صدور تکذیبیه به دنبال جبران باشد. روایت صحیح باید از همان لحظه اول توسط خودِ نهاد صادر شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با یادآوری اهمیت حفظ اعتبار استان، تصریح کرد: در مکاتبات رسمی خود صراحتاً اعلام کردهایم که در صورت بروز اتفاقی که خدشهای به حیثیت عمومی استان لرستان وارد کند، مدیرکلِ مربوطه بهعنوان مسئول و متولی نهایی این امر، پاسخگو خواهد بود.
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