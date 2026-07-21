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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

محدودیت تردد شبانه در محور هراز تا ۲۰ مرداد

محدودیت تردد شبانه در محور هراز تا ۲۰ مرداد

ساری- رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیت تردد شبانه در محور هراز از اول تا ۲۰ مردادماه به منظور اجرای عملیات روشنایی چند تونل این محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی گفت: به منظور اجرای عملیات احداث و تکمیل سیستم روشنایی تونل‌های ۲، ۴، ۵ و تونل سپاسد، محدودیت تردد شبانه در محور هراز اعمال می‌شود.

وی افزود: این محدودیت از اول تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته، از ساعت ۲۱ تا ۵ بامداد روز بعد اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف انجام عملیات عمرانی در تونل‌های محور هراز صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هیچ محدودیتی به دلیل اجرای این پروژه در محور هراز اعمال نخواهد شد.

وی از رانندگان خواست با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، برنامه سفر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که با ساعات اجرای محدودیت تداخل نداشته باشد.

کد مطلب 6895157

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