کشف ۱۱۲ کیلوگرم تریاک از خودروی سوزوکی ویتارا در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری در گفت‌وگویی خبری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا حامل محموله مواد افیونی در محورهای مواصلاتی، عملیات شناسایی و توقیف این خودرو در دستور کار مأموران قرار گرفت.



وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدام هماهنگ نیروهای عملیاتی، این خودرو در عوارضی کاشان شناسایی و در عملیاتی ضربتی متوقف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: مأموران در بازرسی دقیق از خودرو، ۹۲ بطری حاوی ۱۱۲ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.



وی ادامه داد: راننده و سرنشین خودرو دستگیر و به همراه خودروی توقیف‌شده برای تکمیل پرونده و انجام مراحل قانونی به پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل شدند.