کشف ۱۱۲ کیلوگرم تریاک از خودروی سوزوکی ویتارا در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری در گفتوگویی خبری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا حامل محموله مواد افیونی در محورهای مواصلاتی، عملیات شناسایی و توقیف این خودرو در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدام هماهنگ نیروهای عملیاتی، این خودرو در عوارضی کاشان شناسایی و در عملیاتی ضربتی متوقف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: مأموران در بازرسی دقیق از خودرو، ۹۲ بطری حاوی ۱۱۲ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.
وی ادامه داد: راننده و سرنشین خودرو دستگیر و به همراه خودروی توقیفشده برای تکمیل پرونده و انجام مراحل قانونی به پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل شدند.
قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۱۱۲ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک از یک دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری در گفتوگویی خبری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا حامل محموله مواد افیونی در محورهای مواصلاتی، عملیات شناسایی و توقیف این خودرو در دستور کار مأموران قرار گرفت.
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