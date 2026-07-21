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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۷

فرماندار گناوه: صیانت از وحدت ایجادشده در کشور وظیفه همگانی است

فرماندار گناوه: صیانت از وحدت ایجادشده در کشور وظیفه همگانی است

گناوه- فرماندار گناوه گفت: مهم‌ترین وظیفه همه آحاد جامعه، صیانت از وحدت و همدلی و اتحاد ایجادشده در کشور است و نباید اجازه داد  خدشه ای به این  سرمایه اجتماعی وارد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان با تأکید بر حفظ انسجام و همبستگی ملی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور مهم‌ترین وظیفه همه مسئولان و مردم، صیانت از وحدت و همدلی ایجادشده در کشور است و نباید اجازه داد خدشه ای به این سرمایه اجتماعی وارد شود.

فرماندار گناوه افزود: بر همه آحاد جامعه واجب است اتحاد مقدس شکل‌گرفته را که رهبر شهید و رهبر جوان ایران اسلامی بر آن همواره تاکید داشته اند،حفظ کنیم و در مسیر گسترش آن بکوشیم.

وی ادامه‌ داد: این اتحاد ضامن اقتدار، امنیت و پیشرفت کشور است و هرگونه خدشه به آن زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان خواهد شد.

لزوم پرهیز از انتشار مطالب تفرقه انگیز

نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان گناوه تصریح کرد: نباید با رفتار یا انتشار مطالب تفرقه‌افکن، ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار بگیریم؛ چرا که دشمن همواره به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان است.

وی گفت: هر چند از نقدهای دلسوزانه استقبال می کنیم اما از بازنشر مطالبی که در فضاهای مجازی موجب اختلاف، دودستگی و تشویش اذهان عمومی می‌شود، بجد باید پرهیز شود.

فرماندار گناوه: صیانت از وحدت ایجادشده در کشور وظیفه همگانی است

احیای نقش محوری مساجد از راهبردهای اصلی دولت وفاق ملی

فرماندار و نایب رییس شورای فرهنگ عمومی گناوه با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم ، احیای مساجد در زندگی مردم است،افزود: بنا به تاکید رییس جمهور ، این مکان‌های مقدس بهترین ظرفیت برای رفع مسایل و مشکلات شهروندان با هر سلیقه و طرز تفکری هستند.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: مساجد، پایگاه‌های مهم فرهنگی و دینی هستند و نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش قدرت بازدارندگی جامعه در برابر توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان ایفا می‌کنند.

حضور مسئولان در میان مردم امیدآفرین است

فرماندار گناوه با اشاره به اهمیت ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم گفت: حضور مدیران در نماز جمعه و میان مردم، خود نوعی میز خدمت است و موجب افزایش امید و اعتماد عمومی می‌شود.

وی افزود: بسیاری از مشکلات مردم در همین دیدارهای مستقیم قابل پیگیری و حل است و این ارتباط باید بیش از گذشته تقویت شود.

وی با گرامیداشت فرارسیدن سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: از رهنمودهای امام جمعه شهرستان، به عنوان نماینده ولی‌فقیه که محور و نماد همدلی و اتحاد در شهرستان است، قدردانی می کنیم.

فرماندار گناوه: صیانت از وحدت ایجادشده در کشور وظیفه همگانی است

علیرضا سبحانی دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در این نشست با تقدیر حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: نشست شورای عمومی فرهنگ شهرستان گناوه با دستور کار «سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پنجم مرداد ۱۳۵۸» و هماهنگی برنامه های اربعین حسینی و همچنین مراسم ایام ۲۸ و ۲۹ ماه صفر برگزار شده است.

در این نشست تعدادی از اعضا به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

کد مطلب 6895281

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