فرماندار گناوه: صیانت از وحدت ایجادشده در کشور وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان با تأکید بر حفظ انسجام و همبستگی ملی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور مهم‌ترین وظیفه همه مسئولان و مردم، صیانت از وحدت و همدلی ایجادشده در کشور است و نباید اجازه داد خدشه ای به این سرمایه اجتماعی وارد شود.

فرماندار گناوه افزود: بر همه آحاد جامعه واجب است اتحاد مقدس شکل‌گرفته را که رهبر شهید و رهبر جوان ایران اسلامی بر آن همواره تاکید داشته اند،حفظ کنیم و در مسیر گسترش آن بکوشیم.

وی ادامه‌ داد: این اتحاد ضامن اقتدار، امنیت و پیشرفت کشور است و هرگونه خدشه به آن زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان خواهد شد.

لزوم پرهیز از انتشار مطالب تفرقه انگیز

نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان گناوه تصریح کرد: نباید با رفتار یا انتشار مطالب تفرقه‌افکن، ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار بگیریم؛ چرا که دشمن همواره به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان است.

وی گفت: هر چند از نقدهای دلسوزانه استقبال می کنیم اما از بازنشر مطالبی که در فضاهای مجازی موجب اختلاف، دودستگی و تشویش اذهان عمومی می‌شود، بجد باید پرهیز شود.

احیای نقش محوری مساجد از راهبردهای اصلی دولت وفاق ملی

فرماندار و نایب رییس شورای فرهنگ عمومی گناوه با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم ، احیای مساجد در زندگی مردم است،افزود: بنا به تاکید رییس جمهور ، این مکان‌های مقدس بهترین ظرفیت برای رفع مسایل و مشکلات شهروندان با هر سلیقه و طرز تفکری هستند.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: مساجد، پایگاه‌های مهم فرهنگی و دینی هستند و نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش قدرت بازدارندگی جامعه در برابر توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان ایفا می‌کنند.

حضور مسئولان در میان مردم امیدآفرین است

فرماندار گناوه با اشاره به اهمیت ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم گفت: حضور مدیران در نماز جمعه و میان مردم، خود نوعی میز خدمت است و موجب افزایش امید و اعتماد عمومی می‌شود.

وی افزود: بسیاری از مشکلات مردم در همین دیدارهای مستقیم قابل پیگیری و حل است و این ارتباط باید بیش از گذشته تقویت شود.

وی با گرامیداشت فرارسیدن سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: از رهنمودهای امام جمعه شهرستان، به عنوان نماینده ولی‌فقیه که محور و نماد همدلی و اتحاد در شهرستان است، قدردانی می کنیم.

علیرضا سبحانی دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در این نشست با تقدیر حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: نشست شورای عمومی فرهنگ شهرستان گناوه با دستور کار «سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پنجم مرداد ۱۳۵۸» و هماهنگی برنامه های اربعین حسینی و همچنین مراسم ایام ۲۸ و ۲۹ ماه صفر برگزار شده است.

در این نشست تعدادی از اعضا به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.