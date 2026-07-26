به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر یکشنبه در دیدار اعضای ستاد نماز جمعه گناوه به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور رئیس، معاونان، اعضای ستادی و دبیران کمیته‌های این ستاد، با قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد نماز جمعه گناوه، نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین سنگرهای وحدت، بصیرت، معنویت و انسجام اجتماعی دانست و بر ضرورت همکاری همه مجموعه‌های فرهنگی، مذهبی و انقلابی برای تقویت این پایگاه اثرگذار تأکید کرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به نقش مهم ائمه جماعات و روحانیون در رونق مساجد و حضور مردم در نماز جمعه، خواستار استفاده حداکثری از این ظرفیت در راستای گسترش فرهنگ دینی و کاهش آسیب‌های اجتماعی شد.

وی با تأکید بر اینکه همه نهادهای فرهنگی و انقلابی باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند، اظهار کرد: نباید برای تقویت یک فعالیت فرهنگی، جایگاه فعالیت دیگری تضعیف شود؛ چرا که همه این مجموعه‌ها در راستای اهداف نظام اسلامی، ترویج ارزش‌های دینی و خدمت به مردم فعالیت می‌کنند و هرگونه دوقطبی‌سازی و خودزنی فرهنگی به زیان جبهه انقلاب است.

امام جمعه گناوه همچنین بر لزوم حضور مستمر اقشار مختلف مردم، مسئولان، فعالان فرهنگی و نیروهای انقلابی در نماز جمعه تأکید کرد و این حضور را عاملی مهم در تقویت وحدت، همدلی و اقتدار اجتماعی دانست.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای در معرفی جایگاه نماز جمعه، خواستار همکاری گسترده‌تر آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، اداره تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف، صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی برای ترویج فرهنگ حضور در نماز جمعه شد.

لزوم استمرار برنامه‌های ابتکاری و فرهنگی ستاد نماز جمعه

حجت‌الاسلام رکنی حسینی همچنین بر استمرار برنامه‌های ابتکاری و فرهنگی ستاد نماز جمعه و بهره‌گیری از ظرفیت بانوان، جوانان و نوجوانان در برنامه‌های مصلی تأکید کرد و از اقدامات نوآورانه و اثرگذار کمیته‌های مختلف ستاد نماز جمعه قدردانی کرد.

در ابتدای این نشست، اعضای ستاد نماز جمعه ضمن تبریک روز نماز جمعه، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود را درباره راهکارهای تقویت جایگاه نماز جمعه، افزایش مشارکت مردمی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این فریضه الهی مطرح کردند.

در این نشست، استفاده از تمامی ظرفیت‌های شهرستان از جمله حوزه‌های علمیه، بسیج، مدارس، دانشگاه‌ها، هیئت‌های مذهبی، ائمه جماعات و روحانیون مساجد برای تقویت و پویایی هرچه بیشتر نماز جمعه، برگزاری منظم جلسات هم‌اندیشی، بهره‌گیری از ظرفیت مساجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش جاذبه‌های فرهنگی و اجتماعی نماز جمعه و همچنین نقش‌آفرینی ستاد نماز جمعه در تسهیل امور و خدمت‌رسانی به مردم، از مهم‌ترین محورهای مورد بحث و بررسی بود.

در پایان این نشست، اعضای ستاد نماز جمعه بندر گناوه به پاس سال‌ها خدمات ارزشمند حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عبدالهادی رکنی حسینی در سنگر امامت جمعه، با تقدیم هدیه‌ای از وی تجلیل کردند.