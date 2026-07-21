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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

گودرزی: دولت فعلاً از اصلاح قیمت بنزین صرف‌نظر کرد

گودرزی: دولت فعلاً از اصلاح قیمت بنزین صرف‌نظر کرد

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تأکید هیأت رئیسه بر مخالفت با هرگونه اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی خبر داد و گفت: اولویت مجلس اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در جلسه هیأت رئیسه مجلس و همچنین در جلسه مجازی امروز صحن، بر مخالفت با سیاست‌های اصلاح قیمت در حوزه بنزین و لزوم اولویت دادن به اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.

وی افزود: دولت پذیرفته است که فعلاً هیچ‌گونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین انجام نشود تا موضوع در هفته آینده با حضور اعضای هیأت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی و مسئولان ذی‌ربط به‌صورت کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

کد مطلب 6895198

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