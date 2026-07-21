به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ده‌ها شخصیت ملی، سیاسی، فرهنگی و عشایری اردن با انتشار بیانیه‌ای مشترک، بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی این کشور تأکید کرده و از دولتشان خواستند توافقنامه امنیتی-نظامی با آمریکا را لغو کرده و آن را برای لغو یا محدودسازی به پارلمان ارائه کند.

امضاکنندگان این بیانیه تصریح کردند که حضور نیروهای خارجی در خاک اردن، این کشور را با مخاطرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه می‌کند؛ مخاطراتی که هیچ منفعتی برای ملت اردن در پی ندارد.

در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که استقرار نیروهای خارجی، احتمال کشیده شدن اردن به درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد؛ در حالی که این کشور طرف این منازعات نیست.

این شخصیت‌ها بر ضرورت خارج کردن تأسیسات راهبردی اردن از هرگونه استفاده نظامی در جنگ‌های منطقه تأکید کرده و خواستار جلوگیری از بهره‌گیری از این مراکز در اقدامات نظامی مرتبط با جنگ‌های جاری شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اردن نباید هزینه سیاست‌هایی را بپردازد که در راستای منافع ملی این کشور نیست و مردم آن نیز نباید تبعات چنین رویکردهایی را متحمل شوند.

امضاکنندگان همچنین از مقامات اردنی خواستند با اتخاذ اقدامات فوری و عملی، بی‌طرفی این کشور را حفظ کرده و مانع از گرفتار شدن اردن در پیامدهای همسویی با سیاست‌های آمریکا شوند.

در پایان، این شخصیت‌ها بر لزوم اتخاذ سیاست بی‌طرفی واقعی از طریق عدم مشارکت در هرگونه اقدام نظامی یا لجستیکی به نفع طرف‌های درگیر تأکید کردند.

تاثیر بیانیه‌های قبلی سپاه خطاب به مردم شریف اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر شاهد بودیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی، ضمن خطاب قرار دادن مردم شریف کشورهای منطقه از جمله اردن، از آنها درخواست کرده بود که با واگذاری امکانات و خاک کشورشان به نیروهای آمریکایی مخالفت کنند و مانع از این شوند که از خاک آنها علیه مردم مسلمان ایران اقدام نظامی شود.

در متن یکی از این بیانیه‌ها در تاریخ بیست و نهم تیرماه جاری آمده بود: «مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن، با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی شد. نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته اند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد. با تشکر مجدد از تلاش‌ها و همکاری‌های شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار می‌کنید.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه دیگری به تاریخ بیست و چهارم تیرماه امسال خطاب به مردم اردن نوشته بود: «إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ مردم شریف اردن، سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین المللی نیست، انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بوده،اید این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدا حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد. هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش اشغالگر آمریکا از اردن را از دست ندهید.»

همچنین سپاه پاسداران در بخشی از اطلاعیه خود در بیست و سوم تیرماه جاری نوشته بود: «ملت شریف و مسلمان اردن؛ در اولین روز این تجاوزها هم رژیم مستکبر آمریکا با استفاده از همین پایگاه ها ۱۸۶ کودک دانش آموز معصوم و معلمان آنها را در میناب، قطعه قطعه کرد. خوب می دانید که ما نه تنها با کشور شما دشمنی نداریم بلکه شما مردم نجیب را خیلی دوست می‌داریم شما که بیش از هر ملتی دردها و مظلومیت ملت فلسطین را درک می‌کنید و از جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار هفتاد هزار فلسطینی از جمله بیست هزار کودک در غزه که با دخالت مستقیم آمریکا صورت گرفت، اطلاع دارید. مطالبه جدی شما در برچیده شدن پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی از منطقه کمک بزرگی به نجات مردم فلسطین و بازگشت امنیت به منطقه است. سرافرازی اردن آرزوی ما است.»