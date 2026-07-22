افشاگری واشنگتن پست از پشت پرده تشدید حملات ایران به اردن 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از مسئولان این کشور گزارش داد که تشدید حملات ایران به پایگاه های نظامی آمریکا در اردن طی هفته گذشته در پی تصمیم ایالات متحده مبنی بر اعزام هواپیماهای بیشتر به این کشور صورت گرفته است.

این گزارش تصریح کرد که آمریکا در پی تشدید تنش در منطقه تصمیم گرفته بود هواپیماهای بیشتری را به پایگاه‌های نظامی خود در اردن منتقل کند.

از سوی دیگر ده‌ها شخصیت ملی، سیاسی، فرهنگی و عشایری اردن با انتشار بیانیه‌ای مشترک، بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی این کشور تأکید کرده و از دولتشان خواستند توافقنامه امنیتی-نظامی با آمریکا را لغو کرده و آن را برای لغو یا محدودسازی به پارلمان ارائه کند.

امضاکنندگان این بیانیه تصریح کردند که حضور نیروهای خارجی در خاک اردن، این کشور را با مخاطرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه می‌کند؛ مخاطراتی که هیچ منفعتی برای ملت اردن در پی ندارد.

در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که استقرار نیروهای خارجی، احتمال کشیده شدن اردن به درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد؛ در حالی که این کشور طرف این منازعات نیست.