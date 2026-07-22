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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۰

سپاه: عملیات ایران برای تنبیه آمریکا ادامه دارد

سپاه: عملیات ایران برای تنبیه آمریکا ادامه دارد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: عملیات نیروهای مسلح کشورمان در تنبیه متجاوز آمریکایی که از بامداد امروز آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی اعلام کرد که عملیات نیروهای مسلح کشورمان در تنبیه متجاوز آمریکایی که از بامداد امروز آغاز شده همچنان ادامه دارد.

جزئیات این عملیات به زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6895334

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      0 0
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      چی بگیم‌ زدن موشک تنها کافی نیست معلومه بیشتر موشکها رهگیری میشه بنظر باید روش دیگد برگزید وباید پدافند انهارا فریب داد تا موشکها به مقصد برسه ودرد ناک بشه مثل زدن انهادر اردن مثلا میشه با حملات وانبوهی توپخانه پدافند انهارا مشغول بکنند
    • م.ج IT ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      1 0
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      ناو جنگی و هواپیمابر بزنید!!!

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