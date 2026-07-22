سپاه: عملیات ایران برای تنبیه آمریکا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی اعلام کرد که عملیات نیروهای مسلح کشورمان در تنبیه متجاوز آمریکایی که از بامداد امروز آغاز شده همچنان ادامه دارد.
جزئیات این عملیات به زودی اعلام خواهد شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: عملیات نیروهای مسلح کشورمان در تنبیه متجاوز آمریکایی که از بامداد امروز آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی اعلام کرد که عملیات نیروهای مسلح کشورمان در تنبیه متجاوز آمریکایی که از بامداد امروز آغاز شده همچنان ادامه دارد.
جزئیات این عملیات به زودی اعلام خواهد شد.
نظر شما