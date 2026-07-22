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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

فرار هواپیمای صهیونیستی در حمله ایران به بندر عقبه اردن!

فرار هواپیمای صهیونیستی در حمله ایران به بندر عقبه اردن!

لحظاتی پیش صدای انفجارهای متوالی در بندر عقبه اردن به گوش رسیده است که به نظر می‌رسد ناشی از حملات موشکی ایران به مواضع آمریکایی در این شهر است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لحظاتی پیش صدای انفجارهای مهیبی درشهر بندری عقبه در اردن به گوش رسید.

با این وجود، منابع رسانه ای الجزیره مدعی شده‌اند که صدای انفجارهای متوالی در شهر عقبه در نتیجه رهگیری موشک های ایرانی است.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در این رابطه مدعی شدند که شنیده شدن صدای انفجار در منطقه ایلات در نتیجه حمله موشکی ایران به شهر عقبه در اردن است.

رسانه های صهیونیستی همچنین گزارش دادند که یک هواپیمای غیرنظامی رژیم صهیونیستی در پی انجام این حمله از پرواز خود منصرف شده و به فرودگاه بازگشته است.

کد مطلب 6895740

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