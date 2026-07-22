واکنش روسیه به ادعای وزیر خارجه آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به ادعای روبیو در قبال ایران و متهم کردن کشورمان به عدم جدیت در مذاکرات گفت: در ابتدا شرکا به عدم تمایل برای مذاکرات متهم می شوند و بعد سپس اذعان می‌شود که این امر در راستای آمادگی برای جنگ ضروری بوده است.

شب گذشته مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان نشست سران اتحادیه جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) مدعی شد واشنگتن برای گفتگو، مذاکره و حل اختلافات در غرب آسیا آمادگی دارد اما ایران در روند مذاکرات جدی نیست!

این در حالی است که اساسا تجاوز آمریکا علیه ایران در میانه مذاکرات تهران با واشنگتن صورت گرفت و مشخص شد که این مذاکرات پوششی برای آماده سازی در راستای جنگ افروزی بوده است.