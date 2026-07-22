پرورش همزمان اردک و برنج در شالیزارهای جویبار

عبدالله رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح تلفیقی پرورش اردک در شالیزارهای این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این طرح در سطح یک هکتار از مزارع روستای اسماعیل‌کلای بزرگ و در چارچوب الگوی کشت برنج و طرح جهش تولید برنج به مرحله اجرا درآمده است.

رحیمی افزود: در این شیوه، جوجه‌اردک‌ها پس از نشاکاری در شالیزار رهاسازی می‌شوند و تا زمان برداشت محصول در مزرعه باقی می‌مانند. حضور اردک‌ها موجب کنترل طبیعی آفات، حشرات، کرم‌ها و حلزون‌ها شده و نیاز به استفاده از سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: فضولات اردک‌ها به‌عنوان کود آلی، بخشی از نیاز غذایی گیاه را تأمین می‌کند و حرکت مداوم آنها در آب و گل‌ولای شالیزار نیز باعث بهبود تهویه خاک و تقویت رشد ریشه برنج می‌شود که در نهایت افزایش عملکرد محصول را به دنبال دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با اشاره به مزایای اقتصادی این طرح تصریح کرد: اجرای این الگوی تلفیقی، علاوه بر تولید برنج، امکان کسب درآمد از پرورش اردک را نیز برای شالیکاران فراهم می‌کند و با تنوع‌بخشی به منابع درآمد، ریسک اقتصادی بهره‌برداران را کاهش می‌دهد.

رحیمی با تأکید بر ضرورت توسعه این الگوی نوین کشاورزی خاطرنشان کرد: ترویج کشاورزی تلفیقی در شالیزارها ضمن حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف نهاده‌های شیمیایی، به تولید محصول سالم‌تر، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی کمک خواهد کرد.