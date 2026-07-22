به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرحهای نظارتی، صیانت از حقوق شهروندان و برخورد با تخلفات صنفی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان با حضور کارشناس سازمان تعزیرات حکومتی، از تعدادی از واحدهای صنفی شامل مرغفروشیها و قصابیهای سطح شهرستان خرمآباد بازدید کردند.
در جریان این بازدیدها، ۶ واحد صنفی متخلف شامل پنج واحد مرغفروشی و یک واحد قصابی به دلیل گرانفروشی و کمفروشی شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی پلمب شدند. همچنین برای متخلفان پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
پلیس لرستان با تأکید بر اینکه حفظ حقوق مردم و مقابله قاطع با هرگونه تخلف صنفی را از اولویتهای خود میداند، اعلام کرد با سودجویانی که با گرانفروشی، کمفروشی و تضییع حقوق شهروندان موجب اخلال در بازار و نارضایتی عمومی شوند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گرانفروشی، کمفروشی یا سایر موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
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