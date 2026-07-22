قیمت مواد دندانپزشکی «دلاری» گران می شود

بهزاد فرخ زاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اینکه در تعیین تعرفه ها به نرخ تورم در کشور توجه نمی شود، اظهار داشت: قیمت مواد دندانپزشکی، دقیقه ای و لحظه به لحظه با نرخ دلار تغییر می کند.

وی با عنوان این مطلب که بسیاری از وسایل و مواد دندانپزشکی اصلا وارد کشور نمی شود، افزود: متاسفانه در این زمینه دچار کمبود هستیم و در این شرایط قیمت ها با قیمت مصوب کاملا تغییر می کند. در نتیجه ما باید مواد را به قیمت روز بخریم اما بیماران را با نرخ مصوب ابتدای سال، ویزیت و درمان کنیم که این قطعا امکان پذیر نیست.

فرخ زاد ادامه داد: نتیجه نهایی این وضعیت به این شکل می شود که یا باید از کیفیت درمان زده بشود، یا وقت مناسب برای ارائه خدمت نباشد، یا تعرفه اضافه تری گرفته شود و همه این موارد؛ روابط دندانپزشک و بیمار را دچار می کند.

وی افزود: درخواست ما از دولت و شورای عالی بیمه این است که واقعیت ها را ببیند، در کدام یک از اصناف و حِرف؛ مواد و وسایل اول سال قیمت گذاری می شود و تا پایان سال ثابت می ماند. لذا، این نرخ باید مرتب به روز شود که بیمار من بداندو من هم به عنوان ارائه دهنده خدمت بدانم چه کاری را با چه کیفیتی برای بیمارم انجام بدهم.

بیست و سومین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ به مدت ۴ روز در مرکز همایش های ایران مال در حال برگزاری است.

در این گردهمایی علمی، علاوه بر طرح موضوعات روز پزشکی؛ مسائل و مشکلات صنف و حرفه جراحان دهان و فک و صورت، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در کنگره امسال، برای اولین بار ۲۰ امتیاز بازآموزی برای تمامی همکاران پزشک عمومی و دندانپزشک عمومی و متخصص، متخصص جراحی عمومی و ۱۴ امتیاز بازآموزی برای همکاران بیهوشی، آی سی یو، جراحان مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و جراحان پلاستیک و سوختگی، اختصاص یافته است.