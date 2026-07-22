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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۷

پایش لحظه‌ای اشتغال کشاورزی میامی؛ تحقق تعهد ۲۲۳نفری تا پایان سال

پایش لحظه‌ای اشتغال کشاورزی میامی؛ تحقق تعهد ۲۲۳نفری تا پایان سال

مدیر جهاد کشاورزی میامی از ثبت مستمر اطلاعات اشتغال در سامانه رصد خبر داد و گفت: سهمیه ۲۲۳ نفری این شهرستان با همکاری مراکز کالپوش، میامی و فرومد، تا پایان سال محقق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره جهاد کشاورزی میامی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تحقق تعهدات اشتغال سال حاری اظهار کرد: سهمیه ثبت اشتغال این شهرستان بر اساس ظرفیت‌های بخش کشاورزی، ۲۲۳ نفر تعیین شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۹۷ نفر سهم مرکز جهاد کشاورزی کالپوش، ۸۶ نفر سهم مرکز جهاد کشاورزی میامی و ۴۰ نفر سهم مرکز جهاد کشاورزی فرومد است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی یادآور شد: روند ثبت اطلاعات در سامانه رصد اشتغال با همکاری مراکز و واحدهای مرتبط به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

حسینی با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات اشتغال در سامانه‌های مربوطه بیان کرد: تحقق تعهدات اشتغال یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و باید تمامی کارشناسان و مراکز جهاد کشاورزی در شناسایی، ثبت و مستندسازی فرصت‌های شغلی ایجادشده همکاری لازم را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: روند ثبت اشتغال تا تحقق کامل سهمیه شهرستان به‌طور مستمر پایش خواهد شد و از تمامی ظرفیت‌های بخش کشاورزی برای ایجاد و ثبت فرصت‌های شغلی پایدار در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه استفاده می‌شود.

کد مطلب 6895520

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