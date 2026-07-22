به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره جهاد کشاورزی میامی با اشاره به برنامهریزی برای تحقق تعهدات اشتغال سال حاری اظهار کرد: سهمیه ثبت اشتغال این شهرستان بر اساس ظرفیتهای بخش کشاورزی، ۲۲۳ نفر تعیین شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۹۷ نفر سهم مرکز جهاد کشاورزی کالپوش، ۸۶ نفر سهم مرکز جهاد کشاورزی میامی و ۴۰ نفر سهم مرکز جهاد کشاورزی فرومد است.
مدیر جهاد کشاورزی میامی یادآور شد: روند ثبت اطلاعات در سامانه رصد اشتغال با همکاری مراکز و واحدهای مرتبط بهصورت مستمر دنبال میشود.
حسینی با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق و بهموقع اطلاعات اشتغال در سامانههای مربوطه بیان کرد: تحقق تعهدات اشتغال یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی است و باید تمامی کارشناسان و مراکز جهاد کشاورزی در شناسایی، ثبت و مستندسازی فرصتهای شغلی ایجادشده همکاری لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: روند ثبت اشتغال تا تحقق کامل سهمیه شهرستان بهطور مستمر پایش خواهد شد و از تمامی ظرفیتهای بخش کشاورزی برای ایجاد و ثبت فرصتهای شغلی پایدار در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی منطقه استفاده میشود.
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