به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره جهاد کشاورزی میامی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تحقق تعهدات اشتغال سال حاری اظهار کرد: سهمیه ثبت اشتغال این شهرستان بر اساس ظرفیت‌های بخش کشاورزی، ۲۲۳ نفر تعیین شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۹۷ نفر سهم مرکز جهاد کشاورزی کالپوش، ۸۶ نفر سهم مرکز جهاد کشاورزی میامی و ۴۰ نفر سهم مرکز جهاد کشاورزی فرومد است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی یادآور شد: روند ثبت اطلاعات در سامانه رصد اشتغال با همکاری مراکز و واحدهای مرتبط به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

حسینی با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات اشتغال در سامانه‌های مربوطه بیان کرد: تحقق تعهدات اشتغال یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و باید تمامی کارشناسان و مراکز جهاد کشاورزی در شناسایی، ثبت و مستندسازی فرصت‌های شغلی ایجادشده همکاری لازم را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: روند ثبت اشتغال تا تحقق کامل سهمیه شهرستان به‌طور مستمر پایش خواهد شد و از تمامی ظرفیت‌های بخش کشاورزی برای ایجاد و ثبت فرصت‌های شغلی پایدار در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه استفاده می‌شود.