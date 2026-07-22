محمدرضا تقوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز چهارشنبه ۳۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان اتوبوسرانی شهرداری قزوین بهعنوان شهر معین، برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی راهی مرز مهران شدند.
وی افزود: شهرداری قزوین حدود ۱۳ سال است که بهصورت مستمر مسئولیت پشتیبانی فنی، گشت و بازرسی و تأمین قطعات یدکی ناوگان اتوبوسرانی مستقر در مرز مهران را بر عهده دارد و امسال نیز این خدمات برای بیش از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس از ۳۵ شهر کشور ارائه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین تصریح کرد: خدمات فنی و مکانیکی تمامی اتوبوسها و خودروهای گشت و بازرسی مستقر در مهران توسط نیروهای اعزامی قزوین انجام میشود تا روند جابهجایی زائران بدون وقفه ادامه یابد.
تقوی با بیان اینکه عملیات خدمترسانی از ۲۷ تیرماه آغاز شده است، گفت: با توجه به نزدیکی برخی شهرها به مرز، آنها زودتر مستقر شدهاند و ناوگان قزوین نیز از بامداد امروز فعالیت خود را در مهران آغاز کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه وزارت کشور و قرارگاه مرکزی اربعین، هزینه جابهجایی زائران در مرز مهران ۷۰ هزار تومان تعیین شده است.
نظر شما