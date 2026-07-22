مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:امسال ۹۰ موکب در این شهرستان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می‌کنند.

وی عنوان کرد: اربعین یک رویداد عظیم فرهنگی و مردمی در سطح جهان است.

وی اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر مسئولان استانی یکی از مطالبات به‌حق مردم دهلران یعنی بازگشایی مرز چیلات به سرانجام رسید و این مرز امسال به صورت رسمی و محدود برای تردد زائران عتبات عالیات بازگشایی خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی برای مدیریت امور اربعین در دهلران، افزود: وظایف تمامی رؤسای این کمیته‌ها مشخص شده و خدمات‌رسانی به زائران باید به‌صورت عملیاتی و دقیق دنبال شود.

فرماندار دهلران با تأکید بر لزوم تکمیل مجتمع‌های رفاهی زائران، تصریح کرد: تمامی مدارس، مساجد و حسینیه‌ها باید برای اسکان زائران آماده‌سازی شوند. همچنین ضرورت دارد موکب‌ها در سطح شهرستان تجمیع شوند تا خدمات‌رسانی منسجم‌تری به زائران ارائه شود.

یگانه به وضعیت راه‌های مواصلاتی شهرستان اشاره کرد و گفت: مسیره نصریان و سنگر نادر طی چند روز آینده زیر بار ترافیک خواهند رفت؛ لذا از اداره راهداری انتظار می‌رود خط‌کشی مسیرهای مواصلاتی شهرستان را با اولویت در دستور کار قرار دهد.

وی گفت:باتوجه به اینکه اربعین یک رویداد فرهنگی مردمی است انتظار می‌رود که خیرین، سازمان‌های مردم نهاد و برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین پای کار باشند