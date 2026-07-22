گزارش دیوان محاسبات کشور از تداوم چالش کفایت سرمایه در شبکه بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، علیرغم اینکه سرمایه شبکه بانکی از ۸۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، ۶ بانک و مؤسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک نیز دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد یعنی ۸ درصد هستند.

همچنین، اجرای ناقص برنامه افزایش سرمایه موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند (ض) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تحقق هدف قانونی دستیابی شبکه بانکی به حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد را با مخاطره مواجه خواهد ساخت.

افزون بر این، ۵۵ درصد افزایش سرمایه شبکه بانکی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأمین شده که به دلیل ماهیت دفتری، منجر به ورود منابع نقدی جدید و تقویت توان نقدینگی بانک‌ها نخواهد شد.