به گزارش خبرنگار مهر، سیمافیلم به دنبال احیای برندها سراغ ایده ساخت سریال هایی رفت که برخی از آنها متعلق به دهه ۷۰ و ۸۰ بود و آثاری خاطره انگیز برای مخاطب شد.

از جمله این آثار «کارآگاه علوی ۳» است که نقش اول آن را بهنام تشکر بازی می کند و این روزها به تهیه‌کنندگی پرویز امیری و کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی در حال ساخت است.

این مجموعه با نگاهی به مسائل سیاسی و اجتماعی دوران پهلوی اول و دوم، روایتگر پرونده‌هایی پیچیده و پر رمزوراز است.

پیش از این پرویز امیری تهیه کننده سریال درباره انتخاب بهنام تشکر به مهر گفته بود: «بهنام تشکر از پیشنهاد این نقش خیلی استقبال کرد. بالاخره کارآگاه علوی یک نوستالژی است و خیلی از بازیگرانی که ما به آنها مراجعه کردیم دوست داشتند این نقش را بازی کنند، اما با توجه به ویژگی‌های کارآگاهی که در این فیلمنامه تعریف شده، احساس کردیم بهنام تشکر به این نقش نزدیک‌تر است.»

شکیب عیار

سیمافیلم تولید سریال تازه‌ای با عنوان «شکیب عیار» را نیز آغاز کرده است؛ مجموعه‌ای که اگرچه ادامه داستانی سریال «مهیار عیار» نیست، اما از نظر فضا، جهان روایی و شخصیت‌پردازی در همان حال‌وهوا روایت می‌شود.

سریال «شکیب عیار» به کارگردانی علی هاشمی، سازنده مجموعه «مستوران» و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در حال تولید است.

«شکیب عیار» با تلفیق تاریخ و درام، از تازه‌ترین پروژه‌های تاریخی سیمافیلم به شمار می‌رود و تلاش دارد تجربه‌ای متفاوت و جذاب را برای علاقه‌مندان به آثار تاریخی تلویزیون رقم بزند.