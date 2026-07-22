توقیف ماشین آلات راه سازی تخریب کننده مناطق حفاظت شده دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب از توقیف یک دستگاه بیل‌مکانیکی متخلف در مناطق حفاظت‌شده دنا خبر داد و اظهار کرد: محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی آبسپاه در جریان گشت و پایش مستمر این منطقه، یک دستگاه بیل‌مکانیکی را که در حال تخریب عرصه‌های طبیعی و محیط زیست بود، شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: هوشیاری و اقدام به‌موقع محیط‌بانان موجب شد از ادامه تخریب اراضی ملی جلوگیری شود و برای تخلف صورت‌گرفته نیز در محل صورت‌جلسه تنظیم و پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان تصریح کرد: هرگونه دست‌درازی به عرصه‌های ملی، تخریب محیط زیست و تجاوز به منابع طبیعی، مطابق قانون و بدون هیچ‌گونه اغماض پیگیری خواهد شد.

دیانتی‌نسب همچنین خطاب به ساکنان و بهره‌برداران مناطق حفاظت‌شده دنا گفت: هرگونه فعالیت غیرمجاز در اراضی ملی از جمله خاک‌برداری، معدن‌کاوی، راه‌سازی و تغییر کاربری بدون دریافت مجوزهای قانونی، جرم محسوب می‌شود و متخلفان با عواقب و مجازات‌های قانونی مواجه خواهند شد.

وی با دعوت از مردم برای مشارکت در حفاظت از طبیعت افزود: از شهروندان و ساکنان مناطق حفاظت‌شده درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به یگان حفاظت محیط زیست گزارش دهند تا با بهره‌گیری از مشارکت مردمی، از این میراث ارزشمند طبیعی به‌صورت مؤثر صیانت شود.