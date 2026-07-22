به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی می‌گوید: مقابله با قاچاق کالا و ارز در شرایط کنونی، به دلیل تأثیر مستقیم آن بر بازار و معیشت مردم، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و کاهش این پدیده می‌تواند به ثبات بازار و افزایش رضایت عمومی کمک کند.

فرماندار ویژه ورامین روز چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان اظهار کرد: هر اندازه از ورود و گردش کالای قاچاق جلوگیری شود، آثار آن در ساماندهی بازار و بهبود شرایط اقتصادی ملموس‌تر خواهد بود.

او همچنین بر ضرورت آموزش مستمر مدیران دستگاه‌های اجرایی و تبیین سیاست‌های جدید استان در حوزه مبارزه با قاچاق تأکید کرد و گفت: هماهنگی بیشتر میان شهرستان‌ها و مجموعه‌های استانی، اجرای مأموریت‌ها را منسجم‌تر و اثربخش‌تر خواهد کرد.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ورامین در جنوب‌شرق استان تهران، پیشنهاد داد انبار اموال تملیکی این منطقه به‌صورت پایلوت در ورامین مستقر شود.

به گفته او، دسترسی مناسب چهار شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت به این منطقه و همچنین ظرفیت‌های موجود در بخش جوادآباد، می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌ها و فعالیت دستگاه‌های اجرایی را تسهیل کند.

فرماندار ویژه ورامین همچنین از آمادگی فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای اجرای برنامه‌های کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی هدفمند و تقویت توان عملیاتی، از عوامل مؤثر در کاهش قاچاق، صیانت از حقوق عمومی و ارتقای امنیت اقتصادی منطقه است.