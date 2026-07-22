به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان رشت با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده در جریان حوادث سال‌های اخیر اظهار کرد: وقوع اختلال در تأمین آب، برق و ارتباطات حتی در شرایط عادی نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها هنوز به سطح مطلوب آمادگی نرسیده‌ایم و لازم است دستگاه‌های مسئول برنامه‌های عملیاتی خود را بازنگری و به‌روزرسانی کنند.

وی با بیان اینکه تأمین برق، آب، ارتباطات و سایر خدمات زیربنایی از ضروری‌ترین نیازهای مردم در شرایط بحرانی است، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید برای استمرار خدمات در شرایط اضطراری برنامه مشخص داشته باشند و ظرفیت‌های موجود را برای مواجهه با بحران‌های احتمالی شناسایی و تقویت کنند.

میرغضنفری با اشاره به احتمال جابه‌جایی جمعیت در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: در صورت بروز شرایط خاص، استان‌های شمالی از جمله گیلان ممکن است مقصد بخشی از هموطنان باشند؛ از این رو لازم است دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مساجد، اداره اوقاف و سایر نهادهای مرتبط، ظرفیت‌های اسکان و پشتیبانی خود را از هم‌اکنون پیش‌بینی و آماده کنند.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه تهدیدها صرفاً محدود به جنگ نظامی نیست، اظهار کرد: امروز تهدیدهای سایبری، حملات به زیرساخت‌های حیاتی، اختلال در سامانه‌های ارتباطی، خدمات بانکی، تأمین آب، امنیت غذایی و حتی تهدیدهای زیستی، از مهم‌ترین مصادیق پدافند غیرعامل به شمار می‌روند و باید برای مقابله با آن‌ها آمادگی لازم وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از خسارت‌های ناشی از بحران‌ها با برنامه‌ریزی قابل پیشگیری است، افزود: اگر برای شرایط اضطراری از قبل سناریو، آموزش و برنامه عملیاتی نداشته باشیم، آسیب‌های ناشی از ضعف مدیریت بحران می‌تواند از خود حادثه نیز گسترده‌تر باشد.

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع گفت: پدافند غیرعامل تنها وظیفه یک دستگاه یا نهاد خاص نیست، بلکه نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است و باید این نگاه در تمامی بخش‌ها نهادینه شود.

فرماندار رشت در پایان با تأکید بر اینکه خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مدیران است، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با نگاهی مسئولانه، ارتقای آمادگی در حوزه پدافند غیرعامل را به‌عنوان یک اولویت دنبال کنند تا در شرایط بحرانی، ضمن حفظ آرامش جامعه، خدمات مورد نیاز مردم بدون وقفه تداوم یابد.