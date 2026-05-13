ارزیابی مولدهای برق اضطراری هرمزگان برای شرایط بحران و گرما

به گزارش خبرگزاری مهر، با ورود استان هرمزگان به دوره اوج مصرف و افزایش دمای هوا، بررسی میزان آمادگی مراکز حساس برای مقابله با اختلالات احتمالی شبکه برق و تداوم خدماترسانی، در دستورکار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
در همین راستا، ارزیابی میدانی مولدهای برق اضطراری بیمارستانها و جایگاههای عرضه سوخت در بندرعباس و برخی شهرستانهای غرب استان اجرا شد.
در این طرح، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان به همراه رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، از مولدهای برق اضطراری بیمارستانهای شریعتی و شهید محمدی بندرعباس بازدید و میزان آمادگی این تجهیزات را بررسی کردند.
حبیب سلیمی رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در این خصوص گفت: در بازدید از مراکز درمانی، شاخصهایی از جمله سرعت ورود دیزلژنراتورها به مدار، پایداری برق تولیدی، وضعیت سرویس و نگهداری تجهیزات، میزان ذخیره سوخت، عملکرد تابلوهای برق اضطراری و توان تامین برق بخشهای حیاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
سلیمی اظهار کرد: بیمارستانها از مهمترین مراکز حساس در زمان بروز اختلالات شبکه برق به شمار میروند و هرگونه وقفه در تامین برق میتواند روند ارائه خدمات درمانی، فعالیت اتاقهای عمل، بخشهای مراقبت ویژه و تجهیزات حیاتی پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: از این رو، آمادگی کامل مولدهای اضطراری این مراکز یکی از الزامات اساسی در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است.
سلیمی با اشاره به اینکه طرح پایش تنها به مرکز استان محدود نیست، گفت: در ادامه، مولدهای برق اضطراری بیمارستانهای بندرلنگه و بندرخمیر نیز مورد بازدید قرار گرفت و وضعیت فنی تجهیزات، نیازهای احتمالی تعمیراتی و میزان آمادگی برای ورود به مدار در شرایط اضطراری بررسی شد.
رئیس گروه مدیریت بحران شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان همچنین از ارزیابی مولدهای برق اضطراری تعدادی از جایگاههای عرضه سوخت در بندرعباس خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، اطمینان از تداوم فعالیت جایگاهها در صورت قطع احتمالی برق و جلوگیری از اختلال در روند سوخترسانی است.
وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده استمرار فعالیت جایگاههای سوخت در شرایط بحران نقش مهمی در حفظ آرامش عمومی، تردد ناوگان امدادی و استمرار خدمات شهری دارد.
به گفته سلیمی، در این بخش نیز میزان آمادگی ژنراتورها، قابلیت تامین برق تجهیزات پمپ و سامانههای الکترونیکی، وضعیت نگهداری و امکان بهرهبرداری سریع در شرایط اضطراری بررسی شد.
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان هدف از اجرای این ارزیابیها را افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی استان، آمادگی برای مدیریت بحرانهای احتمالی و کمک به پایداری شبکه برق در فصل تابستان عنوان کرد.
