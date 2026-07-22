پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت مادر شهیدان مظفر

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مادر گرانقدر و پرهیزکار شهیدان مظفر را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای حسین مظفر
سلام علیکم
درگذشت والده مکرمه و مادر فداکار و صبور شهیدان سرافراز حسن، علی و رضا مظفر (رضواناللهتعالیعلیهم) را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تسلیت میگویم.
این بانوی گرانقدر و پرهیزکار با پرورش فرزندانی مومن و متعهد به دفاع از حریم انقلاب اسلامی به مقام رفیع قرب الهی نائل آمده است.
امید است روح مطهر ایشان در کنار ارواح طیبه فرزندان شهیدش، قرین رحمت و رضوان الهی گردد.
سیدمجتبی حسینی خامنهای
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