به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح چهارشنبه در یادواره شهدای کارمند که در مجتمع نور بیجار برگزار شد، اظهار کرد: شهدا دارای حیات جاودانه هستند و حتی پس از شهادت نیز در جامعه اثرگذاری خود را حفظ می‌کنند، در حالی که برخی افراد با وجود حضور در میان مردم، هیچ اثر و ماندگاری از خود بر جای نمی‌گذارند.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت عامل پویایی و حیات جامعه اسلامی است، افزود: شهدا نه‌تنها در پیشگاه خداوند زنده‌اند، بلکه راه و اندیشه آنان نیز در میان مردم زنده است و نسل‌های مختلف از مکتب آنان درس ایثار، مقاومت و عزت می‌آموزند.

امام جمعه بیجار با اشاره به جایگاه والای شهرستان بیجار در عرصه ایثار و شهادت گفت: دیار گروس در طول تاریخ انقلاب اسلامی شهدای بزرگی را تقدیم نظام و انقلاب کرده و نام شهدای شاخصی همچون شهید سردار حسینی‌مطلق از افتخارات این شهرستان است.

خورشیدی ادامه داد: هر یک از شهدای این شهرستان سرمایه‌ای ارزشمند برای انقلاب اسلامی هستند و وظیفه امروز ما زنده نگه داشتن یاد، راه و آرمان‌های آنان است.

وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان تأکید داشتند که اگر حادثه‌ای برای ما رخ دهد، مردم مبعوث خواهند شد و یکی از بزرگ‌ترین آثار شهادت نیز همین بیداری ملت‌ها و حرکت آنان در مسیر حق است.

امام جمعه بیجار خاطرنشان کرد: خون شهدا چراغ هدایت جامعه است و تاریخ درباره آثار این مجاهدت‌ها قضاوت خواهد کرد؛ بی‌تردید راه شهدا، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ملت ایران خواهد بود.