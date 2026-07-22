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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

خورشیدی: خون شهدا همواره جامعه را بیدار و در مسیر حق ماندگار می‌کند

خورشیدی: خون شهدا همواره جامعه را بیدار و در مسیر حق ماندگار می‌کند

بیجار- امام جمعه بیجار با تأکید بر تأثیر ماندگار فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گفت: شهدا با نثار جان خود، مسیر بیداری ملت‌ها را هموار کردند و آثار این مجاهدت تا نسل‌های آینده باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح چهارشنبه در یادواره شهدای کارمند که در مجتمع نور بیجار برگزار شد، اظهار کرد: شهدا دارای حیات جاودانه هستند و حتی پس از شهادت نیز در جامعه اثرگذاری خود را حفظ می‌کنند، در حالی که برخی افراد با وجود حضور در میان مردم، هیچ اثر و ماندگاری از خود بر جای نمی‌گذارند.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت عامل پویایی و حیات جامعه اسلامی است، افزود: شهدا نه‌تنها در پیشگاه خداوند زنده‌اند، بلکه راه و اندیشه آنان نیز در میان مردم زنده است و نسل‌های مختلف از مکتب آنان درس ایثار، مقاومت و عزت می‌آموزند.

امام جمعه بیجار با اشاره به جایگاه والای شهرستان بیجار در عرصه ایثار و شهادت گفت: دیار گروس در طول تاریخ انقلاب اسلامی شهدای بزرگی را تقدیم نظام و انقلاب کرده و نام شهدای شاخصی همچون شهید سردار حسینی‌مطلق از افتخارات این شهرستان است.

خورشیدی ادامه داد: هر یک از شهدای این شهرستان سرمایه‌ای ارزشمند برای انقلاب اسلامی هستند و وظیفه امروز ما زنده نگه داشتن یاد، راه و آرمان‌های آنان است.

وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان تأکید داشتند که اگر حادثه‌ای برای ما رخ دهد، مردم مبعوث خواهند شد و یکی از بزرگ‌ترین آثار شهادت نیز همین بیداری ملت‌ها و حرکت آنان در مسیر حق است.

امام جمعه بیجار خاطرنشان کرد: خون شهدا چراغ هدایت جامعه است و تاریخ درباره آثار این مجاهدت‌ها قضاوت خواهد کرد؛ بی‌تردید راه شهدا، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ملت ایران خواهد بود.

کد مطلب 6895624

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