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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

مردم دیار گروس با حضور در صحنه وفاداری خود به انقلاب را ثابت کردند

مردم دیار گروس با حضور در صحنه وفاداری خود به انقلاب را ثابت کردند

بیجار- امام جمعه بیجار گفت: مردم دیار گروس از نخستین روزهای شهادت رهبر انقلاب با حضور در مراسم‌های مختلف، بار دیگر وفاداری خود به انقلاب اسلامی، ولایت و آرمان‌های شهدا را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که در مسجدالحسین (ع) بیجار برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان بیجار سرزمین ایثار و شهادت است و در مقاطع مختلف تاریخ، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، شهدای بسیاری را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

وی افزود: دیار گروس از دانش‌آموزان شهید تا فرماندهان و سرداران بزرگ، گنجینه‌ای ارزشمند از شهیدان را در خود جای داده و همین پیشینه، روحیه ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری را در میان مردم این شهرستان نهادینه کرده است.

امام جمعه بیجار با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین‌های عزاداری رهبر شهید انقلاب گفت: مردم بیجار از نخستین شب‌های شهادت رهبر انقلاب در خیابان‌ها، اجتماعات و مراسم‌های مختلف حضور یافتند و با این حضور باشکوه، وفاداری خود به انقلاب اسلامی و ولایت را ثابت کردند.

استمرار مسیر عزت، استقبال و مقاومت با همراهی مردم

خورشیدی ادامه داد: امروز مردم دیار گروس با رهبر جدید انقلاب تجدید عهد کرده‌اند و با وحدت و بصیرت، مسیر عزت، استقلال و مقاومت را با قدرت ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به شعارهای مردم در مراسم‌های اخیر تصریح کرد: مطالبه ملت ایران روشن است و مردم بر تحقق وعده انتقام از دشمنان انقلاب اسلامی تأکید دارند؛ مطالبه‌ای که در شعارها و حضور حماسی آنان به خوبی نمایان است.

امام جمعه بیجار در پایان با تجلیل از مجاهدت نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: رزمندگان اسلام با اقتدار از کیان جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند و ملت ایران نیز همچنان پشتیبان نیروهای مسلح و مدافعان امنیت، استقلال و عزت کشور خواهد بود.

کد مطلب 6886553

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