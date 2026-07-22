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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

استاندار بوشهر: ۹۹۰ قطعه زمین در ۸ شهر استان به متقاضیان واگذار می‌شود

استاندار بوشهر: ۹۹۰ قطعه زمین در ۸ شهر استان به متقاضیان واگذار می‌شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: ۹۹۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در هشت شهر استان بوشهر که آماده‌سازی آن به مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان انجام شده، به متقاضیان واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در نشست شورای تامین مسکن استان بوشهر اظهار کرد: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانواده و از مهم‌ترین مؤلفه‌های رفاه، امنیت روانی و عدالت اجتماعی است. تأمین مسکن مناسب، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت امید اجتماعی دارد.

وی افزود: شورای مسکن استان در اجرای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن، پروژه های خوبی را تعریفِ و پیگیری کرده و امیدوارم عملیات اجرایی آنها با شتاب بیشتری تداوم یابد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: همکاری و هم افزایی مسئولان در زمینه تامین مسکن برای مردم بویژه اقشار کمتر برخوردار مورد توجه و تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ساخت مسکن، شاخص مهمی در رفاه و آسایش و تامین امنیت روانی خانواده‌هاست و دولت چهاردهم، تاکید زیادی بر این مهم دارد.

زارع با بیان اینکه، مسکن نیاز ضروری و از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهاست یادآور شد: اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و همچنین طرح جوانی جمعیت، از اولویت‌های استان در شرایط کنونی است.

وی اضافه کرد: نهضت ملی مسکن در راستای کمک به نیازمندان، اجرایی و عملیاتی شده و تکمیل این طرح و واگذاری به متقاضیان، امر مهمی است که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی ذیربط محقق می‌شود.

استاندار بوشهر گفت: نظارت بر کیفیت ساخت مسکن و رعایت استانداردهای فنی در طرح نهضت ملی نیز از موارد مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی افزود: رئیس جمهور تاکید زیادی بر صرفه‌جویی در مصرف دارند و در ساخت پروژه‌های مسکن نیز باید این مهم مورد تاکید قرار گیرد.

زارع اظهار داشت: احداث فضاهای آموزشی، مراکز درمانی، اماکن فرهنگی و فضای سبز برای طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گیرد تا ساکنان در زمان استقرار با مشکل مواجه نشوند.

استاندار بوشهر گفت: تعداد ۹۹۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در ۸ شهر استان بوشهر که آماده‌سازی آن به مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان انجام شده، به متقاضیان واگذار می‌شود.

کد مطلب 6895633

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