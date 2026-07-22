به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در نشست شورای تامین مسکن استان بوشهر اظهار کرد: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانواده و از مهم‌ترین مؤلفه‌های رفاه، امنیت روانی و عدالت اجتماعی است. تأمین مسکن مناسب، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت امید اجتماعی دارد.

وی افزود: شورای مسکن استان در اجرای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن، پروژه های خوبی را تعریفِ و پیگیری کرده و امیدوارم عملیات اجرایی آنها با شتاب بیشتری تداوم یابد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: همکاری و هم افزایی مسئولان در زمینه تامین مسکن برای مردم بویژه اقشار کمتر برخوردار مورد توجه و تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ساخت مسکن، شاخص مهمی در رفاه و آسایش و تامین امنیت روانی خانواده‌هاست و دولت چهاردهم، تاکید زیادی بر این مهم دارد.

زارع با بیان اینکه، مسکن نیاز ضروری و از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهاست یادآور شد: اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و همچنین طرح جوانی جمعیت، از اولویت‌های استان در شرایط کنونی است.

وی اضافه کرد: نهضت ملی مسکن در راستای کمک به نیازمندان، اجرایی و عملیاتی شده و تکمیل این طرح و واگذاری به متقاضیان، امر مهمی است که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی ذیربط محقق می‌شود.

استاندار بوشهر گفت: نظارت بر کیفیت ساخت مسکن و رعایت استانداردهای فنی در طرح نهضت ملی نیز از موارد مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی افزود: رئیس جمهور تاکید زیادی بر صرفه‌جویی در مصرف دارند و در ساخت پروژه‌های مسکن نیز باید این مهم مورد تاکید قرار گیرد.

زارع اظهار داشت: احداث فضاهای آموزشی، مراکز درمانی، اماکن فرهنگی و فضای سبز برای طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گیرد تا ساکنان در زمان استقرار با مشکل مواجه نشوند.

استاندار بوشهر گفت: تعداد ۹۹۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در ۸ شهر استان بوشهر که آماده‌سازی آن به مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان انجام شده، به متقاضیان واگذار می‌شود.