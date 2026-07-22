  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

ایران با سریع‌ترین رشد سالمندی روبه‌رو است

ایران با سریع‌ترین رشد سالمندی روبه‌رو است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه ایران با سریع‌ترین رشد سالمندی روبه‌روست، گفت: اگر سیاست‌گذاری‌ اصلاح نشود، تا سال ۱۴۳۰ با وضعیت بحرانی در حوزه سالمندی مواجه خواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فولادیان، در برنامه سایه‌روشن، با اشاره به وضعیت جمعیتی ایران گفت: نرخ جایگزینی در سه‌ماهه نخست امسال به حدود ۱.۳۴ رسیده است، درحالی‌که این رقم در سال گذشته ۱.۴۴ بوده و وضعیت امسال از این نظر بدتر شده است.

وی افزود: دبیرخانه شورای ملی سالمندان برای وضعیت سالمندی ایران تا سال ۱۴۳۰ سه سناریو را بررسی کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین سناریو حدود ۲۸ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و در سناریوی واقع‌بینانه، حدود ۳۳ درصد جامعه ایران سالمند می‌شوند.

فولادیان با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران سالمند هستند، گفت: این رقم معادل بیش از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان هشدار داد: ایران در حال تجربه سریع‌ترین رشد سالمندی در جهان است و اگر با همین وضعیت سیاست‌گذاری و با همین شیب وارد دوره سالمندی شود، کشور با وضعیتی به‌شدت فاجعه‌بار مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: کشور باید به‌سرعت در سیاست‌های خود بازنگری کند و در کنار شناسایی بحران سالمندی، فرصت‌های ناشی از آن را نیز بشناسد و برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها برنامه‌ریزی کند.

فولادیان با تأکید بر اینکه سالمندی صرفاً یک بحران نیست، گفت: در صورت برنامه‌ریزی درست می‌تواند فرصت‌هایی برای جامعه و اقتصاد ایران ایجاد کند.

وی یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیشرو را اقتصاد سالمندی دانست و افزود: این حوزه در جهان اقتصادی بسیار بزرگ است و در اروپا بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد، اما در ایران هنوز شکل نگرفته و اقتصادی نوپا و تا حد زیادی زیرزمینی است.

فولادیان گفت: برای تبدیل جمعیت سالمند به یک ظرفیت اقتصادی، کشور به ایجاد بازارهای رسمی، خدمات تخصصی، محصولات متناسب با سالمندان و سیاست‌های حمایتی و نظارتی نیاز دارد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان همچنین موضوع اشتغال سالمندان را از مسائل مهم دانست و توضیح داد: سیاست‌های اشتغال ایران در دهه ۱۳۸۰ تحت‌تأثیر ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ به دوره جوانی، بر جوانان متمرکز شد و در نتیجه، سیاست‌های اشتغال کشور عملاً ضد سالمندی شد.

وی بر ضرورت تغییر دوباره سیاست‌گذاری‌های اشتغال تأکید کرد و گفت: باید مشاغل ویژه سالمندی طراحی شود تا بتوان شدت و حدت بحران سالمندی را کاهش داد و امکان ورود تدریجی و مدیریت‌شده به این دوره را فراهم کرد.

فولادیان در بخش دیگری از سخنانش در رادیو گفت‌وگو درباره زنانه شدن سالمندی در ایران گفت: این پدیده یک واقعیت است، اما مختص ایران نیست و در همه کشورهای جهان مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به تحولات حوزه ازدواج و طلاق در جامعه ایران افزود: پیامدهای این تحولات هنوز به طور کامل خود را نشان نداده است.

فولادیان گفت: تعداد قابل‌توجهی از زنان در جامعه ایران هرگز ازدواج نکرده‌اند و دیگر تصمیمی برای ازدواج ندارند؛ گروهی که از آنها با عنوان زنان دارای تجرد قطعی یاد می‌شود.

وی در مصاحبه با رادیو گفتگو خاطر نشان کرد: چنین تعداد و نسبت بالایی از زنان هرگز ازدواج‌نکرده در تاریخ جامعه ایران سابقه نداشته است و عدد دقیق این گروه را در لحظه به‌خاطر ندارد، اما آن را عدد بزرگی دانست.

کد مطلب 6895638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها