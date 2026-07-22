ارتقای درجه جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل به سرتیپ دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیشنهاد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت و تصویب فرمانده معظم کل قوا، سردار شکر عبدی، جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با ارتقای یک درجه، به درجه سرتیپ دومی نائل آمد.

سردار عبدی ضمن تأیید این خبر اظهار کرد: مسیر خدمت‌رسانی به مردم شریف استان و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی برای وی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به سوابق خود در معاونت هماهنگ‌کنندگی و جانشینی فرماندهی سپاه استان اردبیل، بر تداوم اجرای مأموریت‌های کلان سپاه در حوزه‌های امنیت پایدار، محرومیت‌زدایی و پروژه‌های عمرانی در مناطق مرزی افزود: تمامی توان خود را برای ارتقای ضریب امنیتی و خدمت به مناطق کم‌برخوردار به کار خواهد گرفت.

گفتنی است، آیین اعطای درجه سرتیپ دومی وی با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی برگزار شد و سردار عبدی با این ارتقاء، رسماً به جمع فرماندهان ارشد سپاه پاسداران پیوست.