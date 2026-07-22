رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی ایران در میزبانی مراسم تشییع

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تقدیر از خادمان سلامت بیمارستان موقت مصلی و عوامل میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران برگزار شد.
مجتبی طالاری نیاسر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: پیش از برگزاری مراسم، دو جلسه ستاد میزبانی با حضور رئیس محترم دانشگاه تشکیل شد و از تمامی همکاران درخواست کردیم با تمام توان در این مسئولیت مهم مشارکت کنند. خوشبختانه همه عزیزان با جان و دل در این مسیر حضور یافتند و نتیجه آن، ارائه خدمات شایسته و کسب رضایت میهمانان بود.
وی افزود: در روزهای برگزاری مراسم، فضای دانشگاه حال و هوایی معنوی به خود گرفته بود؛ به گونهای که دانشگاه به حرم حضرت علیبنموسیالرضا(ع) شباهت پیدا کرده بود. در جایجای دانشگاه برنامههای متنوعی پیشبینی شده بود؛ از اسکان زائران و محلهای استراحت گرفته تا اجرای برنامههای فرهنگی در مسجد، فضای مزار شهدای دانشگاه و سایر بخشهای فرهنگی.
طالاری نیاسر با اشاره به ظرفیت بالای اسکان دانشگاه تصریح کرد: نزدیک به چهار هزار نفر از میهمانان از استانهای مرکزی، خوزستان، اصفهان، مازندران، خراسان و همچنین دانشگاههای علوم پزشکی تهران در دانشگاه علوم پزشکی ایران اسکان یافتند و خدمات رفاهی، تغذیه و پشتیبانی به آنان ارائه شد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشهای دریافتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران در ارزیابی انجامشده موفق به کسب رتبه نخست میزبانی در میان دانشگاههای میزبان شد که این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق، هماهنگی مطلوب و تلاش شبانهروزی همکاران بود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر نقش دانشجویان در اجرای برنامهها گفت: بسیج دانشجویی محور اصلی بسیاری از برنامههای فرهنگی بود و بیش از ۱۳۰ نفر از دانشجویان به صورت فعال در بخشهای مختلف حضور داشتند و در اجرای برنامهها مشارکت کردند.
وی همچنین از همکاری گسترده واحدهای مختلف دانشگاه از جمله حراست، مدیریت پشتیبانی، نیروهای خدماتی، حوزه سلامت، واحدهای فرهنگی، مجموعه ثارالله، انجمن اسلامی و سایر بخشهای اجرایی و امنیتی قدردانی کرد و افزود: این موفقیت حاصل همدلی و تلاش جمعی خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.
در ادامه، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، از تلاش شبانهروزی نیروهای حوزه سلامت در پوشش مراسم تشییع قدردانی کرد و گفت: این رویداد بزرگ با همکاری بخشهای مختلف حوزه سلامت و دستگاههای برونبخشی، بهویژه در استانهای تهران و خراسان رضوی، به شکلی منظم و ایمن برگزار شد.
وی با اشاره به حضور اورژانس در خط مقدم خدمات درمانی افزود: استقرار بیمارستانهای صحرایی، حضور تیمهای فوریتهای پزشکی، فعالیت گسترده نیروهای بهداشتی در راهسراها و نظارت دقیق بر آب آشامیدنی و بهداشت محیط، از مهمترین اقدامات انجامشده در این مراسم بود.
میعادفر همچنین از همکاری فرماندهی ستاد مرکزی، استانداری تهران و سایر دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و اظهار داشت: بسیاری از دغدغههای اجرایی، از جمله تأمین خدمات بهداشتی و رفاهی، با هماهنگی مناسب برطرف شد و خدمات شایستهای به زائران و شرکتکنندگان ارائه شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم گفت: حضور میلیونها نفر در ایران و عراق، جلوهای از همبستگی و ارادت مردم بود و کارکنان حوزه سلامت نیز با تلاش خستگیناپذیر، نقش مؤثری در حفظ سلامت شرکتکنندگان ایفا کردند.
در ادامه، نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تقدیر از مسئولان کمیته وداع و تشییع و تمامی دستگاههای همکار افزود: مدیریت جهادی، فعالیت شبانهروزی و هماهنگی کمنظیر میان دستگاههای مختلف، موجب شد این مراسم بزرگ با نظم و کیفیت مطلوب برگزار شود و جلوهای از توانمندی نظام سلامت کشور به نمایش گذاشته شود.
وی گفت: مجموعه حوزه سلامت با رویکرد پیشگیری، آمادگی و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی، حضوری مؤثر و ارزشمند در این مراسم داشت.
توکلی با اشاره به نقش مدیران و هماهنگکنندگان این عملیات اظهار داشت: هر یک از نیروهای عملیاتی در دانشگاهها و دستگاههای مختلف، نقش مهمی در موفقیت این مأموریت ایفا کردند و شایسته قدردانی هستند. بر همین اساس، این مراسم برای تجلیل از مسئولان و هماهنگکنندگان برگزار شد و دانشگاهها نیز از نیروهای عملیاتی خود بهصورت جداگانه تقدیر خواهند کرد.
مسئول ستاد وداع، نماز و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید: بزرگترین عملیات هماهنگ سلامت کشور با موفقیت برگزار شد
سردار حسن حسنزاده، مسئول ستاد وداع، نماز و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با قدردانی از تلاش مجموعههای بهداشت، درمان، فوریتهای پزشکی و امداد و نجات، گفت: بزرگترین عملیات هماهنگ سلامت، بهداشت و امداد کشور با همافزایی دستگاههای مختلف و بدون وقوع حادثه خاص به پایان رسید.
وی در مراسم تقدیر از دستاندرکاران حوزه سلامت اظهار کرد: نمایندگان مجموعههای بهداشت، درمان، اورژانس، هلالاحمر، نیروهای مسلح و دانشگاههای علوم پزشکی با روحیهای جهادی و میدانی، افتخاری بزرگ برای کشور رقم زدند و توانمندی نظام سلامت را به نمایش گذاشتند.
حسنزاده با اشاره به برگزاری همزمان چند ابررویداد ملی افزود: در این مأموریت، همکاری کمنظیر سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، سازمان اورژانس کشور، اورژانس تهران، هلالاحمر، نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و دیگر مجموعهها، بزرگترین عملیات هماهنگ حوزه سلامت پس از انقلاب اسلامی را رقم زد.
وی خاطرنشان کرد: طراحی و راهاندازی بیمارستانهای تخصصی و صحرایی، استقرار شبانهروزی خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی و تداوم خدمترسانی در بیش از چهار شبانهروز، از مهمترین ویژگیهای این عملیات بود که با رضایتمندی گسترده مردم همراه شد.
مسئول ستاد وداع، نماز و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تأکید کرد: با وجود حضور گسترده جمعیت و نگرانیهای ناشی از ازدحام و گرمای هوا، به لطف خدا، برنامهریزی دقیق و تلاش نیروهای عملیاتی، این مراسم بدون حادثه خاص و بدون تلفات برگزار شد که افتخاری بزرگ برای نظام سلامت کشور محسوب میشود.
وی در پایان از وزیر بهداشت، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی، سازمان اورژانس کشور، اورژانس تهران، نیروهای امدادی و تمامی دستاندرکاران این عملیات ملی قدردانی کرد و گفت: این همدلی، تعامل و هماهنگی مثالزدنی، الگویی ماندگار برای مدیریت رویدادهای بزرگ ملی خواهد بود.
در ادامه این مراسم، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، از تلاشهای مخلصانه دانشگاهیان، کادر درمان و نیروهای داوطلب در برگزاری مراسم تشییع تقدیر کرد و گفت: خدمات عاشقانه و داوطلبانه مجموعه سلامت، جلوهای از ایثار و مسئولیتپذیری بود که نقش مهمی در برگزاری موفق این مراسم ایفا کرد.
وی، ضمن تسلیت ایام سوگواری و همچنین درگذشت یکی از همکاران وزارت راه، اظهار کرد: وزارت بهداشت مسئولیت ساماندهی حضور دانشگاهیان و دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور را بر عهده داشت و این مأموریت با تلاش شبانهروزی همکاران به بهترین شکل انجام شد.
حبیبی با اشاره به اسکان حدود ۱۵ هزار نفر از دانشجویان و دانشگاهیان افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری بسیج دانشجویی، تشکلهای دانشجویی و سایر بخشهای دانشگاه، امکانات گستردهای را برای اسکان و خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان فراهم کرد و چندین شب میزبان عاشقان رهبر شهید بود.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تأکید کرد: آنچه در بازدید از مراکز درمانی و محلهای خدمت بیش از همه به چشم میآمد، حضور داوطلبانه، عاشقانه و مسئولانه پزشکان، پرستاران، دانشجویان و کارکنان حوزه سلامت بود که با روحیهای جهادی در خدمت مردم بودند.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه این تلاش جمعی، ارائه خدمات گسترده درمانی و بهداشتی و برگزاری مراسم بدون وقوع حادثه منجر به فوت بود که افتخاری ارزشمند برای خانواده بزرگ نظام سلامت کشور به شمار میرود.
حبیبی در پایان از همه دانشگاههای علوم پزشکی، دانشجویان، کادر درمان، نیروهای اجرایی و داوطلبان حاضر در این مأموریت قدردانی کرد و گفت: این همبستگی، ایثار و خدمت صادقانه، سرمایهای ارزشمند برای کشور و عاملی برای تقویت وحدت و اقتدار ملی است.
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