امیر حاتمی: به اندازه سر سوزن به دشمن اعتماد نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، از یگان‌های مختلف زمینی، پدافندهوایی و هوایی ارتش در استان اصفهان بازدید و آمادگی رزمی این یگان‌ ها را ارزیابی کرد.

فرمانده کل ارتش در ادامه در جمع فرماندهان این یگان‍ها، با اشاره به جنگ‍های تحمیلی اخیر، برنامه و هدف نهایی دشمن را ایراد آسیب هرچه بیشتر به نظام جمهوری اسلامی و ایران عزیز دانست و گفت: دشمن در هر دو مرحله تجاوز خود به ایران اسلامی، قصد و هدفش ضربه مقطعی نبود، بلکه هدف غایی دشمن همچون سال ۵۹، فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، ایران عزیز و نهایتا تجزیه ایران بود و ملت بزرگ ایران، همان‌گونه که در طول ۸ سال دفاع مقدس با غیرت و شهامت ایستادند، امروز هم ایستاده‌اند و دشمن را ناکام گذاشته‌اند.

امیر سرلشکر حاتمی در ادامه خطاب به فرماندهان ارتش و ملت ایران، با بیان اینکه به خودتان و آنچه انجام داده‌اید، افتخار کنید و ببالید، چراکه امروز، ملت ایران، ملتی سربلند در جهان است، افزود: ما با ارتش‌های سران کفر می‌جنگیم، آمریکا جای فرعون نشسته و تصور می‌کرد که هیچ ارتشی در جهان، حریفش نیست ولی ما ایستاده‌ایم، تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم و به آمریکایی‌ها شلیک می‌کنیم، آن‌ها باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران یک قدرت معتبر است و به عزت ملت ایران اذعان کنند. خیلی‌ها منتظر به ذلت کشیده شدن ملت ایران بودند اما به برکت خون امام شهید و همه شهدا، اراده خداوند متعال، عزت و پیروزی مردم ایران بوده و هست.

وی ادامه داد: نیروی هوایی ارتش کار مهمی انجام داد که مثل بمب در دنیا صدا کرده است، اینکه هواپیمای اف۵ در یک ماموریت، پایگاهی که پاتریوت، هواپیماهای اف۱۵ و اف ۱۶ و... وجود داشته را بمباران کرده و سالم برگشته است؛ دشمن اصلا نمی‌داند این شرمندگی را کجا ببرد که در نتیجه این ماموریت موفق، ۳ فروند هواپیمای اف ۱۵ خودشان را نیز ساقط کرده اند.

نیروهای زمینی، پدافند هوایی و دریایی و برادران ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم همینطور حماسه آفریده‌اند.

عضو شورای عالی دفاع، خاطرنشان کرد: دشمن به خاطر بغض و کینه اش از رزمندگان ارتش، هرچه در توان داشت، علیه آنها انجام داد ولی رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران راست قامت ایستاده‌اند.

امیر سرلشکر حاتمی با اشاره به اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش تروریستی آمریکا درباره مواجه‌اش با مردم ایران، بیان کرد: او می‌گوید که در جریان حضور بالگردهای این کشور در آسمان ایران، مردم ایران، با هرچه داشتند، به سمت نیروهای آمریکایی شلیک می‌کردند. آنان تصور می‌کردند اگر پایشان را در ایران بگذارند، از آنان استقبال خواهد شد ولی با تنفر گسترده و ایستادگی وصف‌ناپذیر ملت ایران مواجه شدند. همین مساله به دشمن ثابت کرد که اگر پای کثیفش را در خاک ایران بگذارد، با میلیون‌ها انسانی مواجه خواهد شد که با هرچه در دست دارند، با آنان مقابله خواهند کرد.

فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود، به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران اشاره و اظهار کرد: دشمن در کنار حملات نظامی، برای تحقق برنامه‌های شوم خود، به دنبال ناامید کردن مردم و تضعیف روحیه آنان است و از طریق فضای مجازی و جنگ رسانه‌ای و ترکیبی، در حال پیشبرد اقدامات خویش است. کاری که رسانه‍های شیطانی دشمن انجام می‌دهند با اقدامات نظامی دشمنان، هیچ تفاوتی ندارد و در یک راستا و مکمل همدیگر است.

وی با بیان اینکه ما هیچ اعتمادی به این دشمن نداریم، حتی به اندازه یک سر سوزن، گفت: ما می‌دانستیم دشمن به تفاهمنامه پای‌بند نخواهد بود و مرتکب حماقت خواهد شد، بنابراین لحظه‌ای را از دست ندادیم و در جهت ارتقاء توان رزم خود، گام بر داشتیم. با نصرت الهی، قطعا بر مشکلات فائق آمده و دشمن نیز بیش از پیش، در رسیدن به نیات شوم خود، پشیمان خواهد شد.

امیر سرلشکر حاتمی همچنین در دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی اخیر، ضمن قدردانی از صبر، استقامت و ایستادگی این عزیزان، خدمت‌گذاری به خانواده‌های شهدا را افتخار ارتش دانست و اظهار کرد: همه ما باید به خود ببالیم که به لطف خدای متعال و رشادت شهیدان عزیز، مجاهدت مردم، دولتمردان دلسوز و نیروهای مسلح، در این دوره، توانستیم در مقابل هجمه و تهاجم دشمنان قسم خورده، از ایران عزیز و نظام جمهوری اسلامی محافظت کنیم.

همچنین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و آحاد شهیدان، از ولایتمداری، صبر و استقامت آنها قدردانی کرد.