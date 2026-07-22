به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله بیگلری پیش از ظهر چهارشنبه چهارشنبه در آیین اهدای کلاه ایمنی به راکبان موتورسیکلت در شهرستان بهشهر اظهار کرد: مازندران به دلیل حجم بالای سفرها و تردد، یکی از پرترافیک‌ترین استان‌های کشور است و پلیس راهور با تمام توان برای تأمین امنیت ترافیکی و تسهیل عبور و مرور تلاش می‌کند.

وی با اشاره به افزایش ۱۱ درصدی سفرها در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: با وجود رشد ترددها، آمار جان‌باختگان تصادفات ۱۰ درصد و مجروحان حوادث مرتبط با موتورسیکلت ۱۹ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات نظارتی و آموزشی است.

رئیس پلیس راهور مازندران همچنین از افزایش سالانه صدور گواهینامه و شماره‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: هر سال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد به تعداد گواهینامه‌های صادره و حدود ۱۵ درصد به آمار شماره‌گذاری خودروها افزوده می‌شود.

یک‌سوم قربانیان تصادفات، موتورسواران هستند

بیگلری با بیان اینکه ۳۲ درصد فوتی‌های تصادفات مازندران را موتورسواران تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: بیشترین آمار این حوادث در محور ساری تا گلوگاه ثبت می‌شود و بسیاری از راکبان فاقد کلاه ایمنی، بیمه یا گواهینامه هستند.

وی از خانواده‌ها خواست از در اختیار قرار دادن موتورسیکلت به افراد فاقد گواهینامه خودداری کنند و افزود: استفاده از کلاه ایمنی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا از شدت آسیب‌های ناشی از تصادفات کاسته شود.

رئیس پلیس راهور مازندران با اشاره به اینکه ۵۲ درصد جان‌باختگان تصادفات استان عابران پیاده هستند، گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی برای رانندگان، موتورسواران و عابران پیاده در کنار رعایت سرعت مطمئنه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش سوانح رانندگی دارد.

شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد و وارداتی ادامه دارد

بیگلری در بخش دیگری از سخنان خود از ادامه روند شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد خبر داد و گفت: تاکنون این فرآیند بدون مشکل در حال انجام است و تنها در یک روز ۹۳ دستگاه خودرو پلاک‌گذاری شده‌اند.

وی همچنین افزود: واردات خودروهای کارکرده تا پنج سال ساخت، شامل مدل‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، بلامانع است و از نظر پلیس راهور مشکلی برای شماره‌گذاری این خودروها وجود ندارد و منطقه آزاد باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

آموزش، مهم‌ترین راهکار کاهش تصادفات

در ادامه این مراسم، علی‌اکبر قلی‌پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ ترافیک گفت: شرق مازندران از مناطق دارای شمار بالای موتورسیکلت است و بخش قابل توجهی از تصادفات این منطقه به موتورسواران اختصاص دارد.

وی افزود: اهدای کلاه ایمنی اقدامی فرهنگی برای ترویج استفاده از تجهیزات ایمنی و کاهش تلفات ناشی از تصادفات است و پلیس با اجرای برنامه‌های آموزشی در مسیر ارتقای ایمنی تردد شهروندان گام برمی‌دارد.