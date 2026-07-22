به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، مت بلونی منتقد سینما در گزارش جدید خود استدلال ‌کرده که گرچه کارگردانان به طور کامل جایگزین مالکیت معنوی به عنوان ارزشمندترین دارایی هالیوود نشده‌اند، اما بزرگترین جذب‌کننده‌ مخاطب در این صنعت بوده و در برابر بازیگران در دوره رسانه‌های اجتماعی کمتر به عنوان برند متمایز هستند. از این رو کارگردان‌هایی مانند کریستوفر نولان، جیمز کامرون، رایان کوگلر، گرتا گرویگ و دنی ویلنوو به عوامل قدرتمندی در کیفیت و پتانسیل گیشه تبدیل شده‌اند.

موفقیت «اودیسه» نولان که بزرگترین افتتاحیه جهانی او تا به امروز را رقم زد، قدرت رو به رشد تاثیر فیلمساز بر هدایت گیشه را تائید می‌کند.

چند ساعت پس از گزارش بلونی، سایت «والچر» رتبه‌بندی ۱۰۰ کارگردان قدرتمند هالیوود را منتشر و استدلال کرد که فیلمسازان پس از یک دهه تسلط بر دنباله‌ها، نفوذ خود را به رخ می‌کشند و به مدد پلتفرم‌هایی مانند لترباکس، ردیت و یوتوب که موجب افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به کارگردان‌ها شده‌اند، فیلمسازانی مانند گرتا گرویگ، دنی ویلنوو و رایان کوگلر به برندهایی مستقل تبدیل شده‌اند.

والچر در گزارش خود تاکید کرده که هالیوود در حال بازگشت به مدل مبتنی بر مولف است که یادآور دهه ۱۹۷۰ است؛ زمانی که کارگردان‌هایی مانند فرانسیس فورد کاپولا و مارتین اسکورسیزی از نفوذ عظیمی برخوردار بودند.

این سایت رتبه‌بندی خود را برمبنای نظر نمایندگان، مدیران اجرایی، تهیه‌کنندگان، متخصصان تبلیغات و روزنامه‌نگاران انجام داده و در نهایت کارگردانان را بر اساس ۶ معیار کلیدی قضاوت کرد: ثبات مجموعه آثارشان، قابلیت سودآوری تجاری، خلاقیت فیلم‌هایشان، اعتبار در صنعت سینما، شهرت کلی در بین مخاطبان و همکاران و پتانسیل آینده.

در این نظرسنجی فقط فیلمسازانی که به طور فعال در سیستم هالیوود کار می‌کنند، در نظر گرفته شدند و سازندگان مولف بین‌المللی که با هالیوود همکاری ندارند و کارگردان تلویزیون در نظر گرفته نشده‌اند.

از آنجا که چهره‌های سفیدپوست در این فهرست غالب هستند، والچر اذعان کرد که این امر ساختار قدرت موجود در هالیوود را بازتاب می‌دهد که به شکل نامتناسبی مردان سفیدپوست را در مرکز توجه دارد.

در این فهرست کریستوفر نولان در رتبه اول جای گرفته تا نشان دهد کمتر کسی در هالیوود از قدرت، اعتماد و وفاداری مخاطبی که او دارد، برخوردار است. رایان کوگلر رتبه دوم را با موفقیت «گناهکاران»، «کرید» و ۲ فیلم «پلنگ سیاه» کسب کرده و دنی ویلنوو در رتبه سوم قرار دارد که موفقیت خود را مدیون «تل‌ماسه» و «باند» (که هنوز ساخته نشده) است.

گرتا گرویگ در رتبه چهارم جا گرفته و این موفقیت را مدیون پدیده فرهنگی و تجاری «باربی» است (جایگاهی که کمی بالا به نظر می‌رسد). کوئنتین تارانتینو هم با وجود اینکه بیش از ۷ سال است فیلمی نساخته است، در جمع ۵ چهره برتر جای دارد.

جیمز کامرون که بخش عمده‌ای از ۲۵ سال اخیر را تقریباً صرف مجموعه فیلم‌های «آواتار» کرده، به مدد ساخت فیلم‌های پرفروش، در رتبه ششم جای دارد و استیون اسپیلبرگ با فاصله کمی پس از او قرار گرفته و مارتین اسکورسیزی در رتبه بعد از آنها. با توجه به این که فیلم‌های وی هرگز در گیشه درخشان نبودند، اما «شاتر آیلند» و «گرگ وال استریت» فیلم‌های پرفروشی بودند.

فهرست کارگردان‌های برتر هالیوود چنین است:

۱. کریستوفر نولان

۲. رایان کوگلر

۳. دنی ویلنوو

۴. گرتا گرویگ

۵. کوئنتین تارانتینو

۶. جیمز کامرون

۷. استیون اسپیلبرگ

۸. مارتین اسکورسیزی

۹. جردن پیل

۱۰. پل توماس اندرسون

۱۱. فیل لرد و کریستوفر میلر

۱۲. رایان جانسون

۱۳. دیوید فینچر

۱۴. الخاندرو گونزالس ایناریتو

۱۵. بونگ جون هو

۱۶. گی‌یرمو دل تورو

۱۷. زک کریگر

۱۸. امرالد فنل

۱۹. جیمز گان

۲۰. جیمز منگولد

۲۱. سم مندس

۲۲. دنی بویل

۲۳. جی. جی. آبرامز

۲۴. باز لورمن

۲۵. ریدلی اسکات

۲۶. آلفونسو کوارون

۲۷. پیتر جکسون

۲۸. کری بارکر

۲۹. کین پارسونز

۳۰. جاش سافدی

۳۱. دنیل کوان و دنیل شاینرت (دو دنیل)

۳۲. رابرت اگرز

۳۳. جوئل و ایتن کوئن

۳۴. وس اندرسون

۳۵. مایکل مان

۳۶. شاون لوی

۳۷. جان ام چو

۳۸. مت ریوز

۳۹. آنتونی و جو روسو

۴۰. جان فاورو

۴۱. کریستوفر مک کواری

۴۲. جوزف کوشینسکی

۴۳. پیت داکتر

۴۴. اندرو استانتون

۴۵. برد برد

۴۶. کلوئه ژائو

۴۷. یورگوس لانتیموس

۴۸. بن افلک

۴۹. بردلی کوپر

۵۰. کنت برانا

۵۱. آدام مک‌کی

۵۲. مارتین مک‌دونا

۵۳. استیون سودربرگ

۵۴. دیمین شزل

۵۵. تایکا وایتیتی

۵۶. الکس گارلند

۵۷. پاول فیگ

۵۸. آنتوان فوکوآ

۵۹. پاول کینگ

۶۰. جینا پرینس-بیت‌وود

۶۱. جان کرازینسکی

۶۲. سم ریمی

۶۳. مایکل بی. جردن

۶۴. تایلر پری

۶۵. ام. نایت شیامالان

۶۶. جیمز وان

۶۷. چاد استاهلسکی

۶۸. دیوید لیچ

۶۹. فرانسیس لارنس

۷۰. مت بتینلی-اولپین و تایلر گیلت

۷۱. آدام وینگارد

۷۲. دن تراختنبرگ

۷۳. جرد هس

۷۴. گرت ادواردز

۷۵. اسکات دریکسون

۷۶. پارکر فین

۷۷. دنی و مایکل فیلیپو

۷۸. آزگود پرکینز

۷۹. تیم برتون

۸۰. کاترین بیگلو

۸۱. جاد آپاتو

۸۲. ادگار رایت

۸۳. آنگ لی

۸۴. اسپایک لی

۸۵. بری جنکینز

۸۶. شان بیکر

۸۷. سلین سونگ

۸۸. ریچارد لینکلیتر

۸۹. لوکا گوادانینو

۹۰. آری آستر

۹۱. بنی سفدی

۹۲. اولیویا وایلد

۹۳. ادوارد برگر

۹۴. نیا داکوستا

۹۵. مایکل بی

۹۶. زک اسنایدر

۹۷. گای ریچی

۹۸. تاد فیلیپس

۹۹. مگی جیلنهال

۱۰۰. دیوید او. راسل