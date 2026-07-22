اولویت اصلی مدیریت شهری حفظ کرامت و آرامش شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان ظهر چهارشنبه در هفتاد و نهمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها به ریاست مهدی چمران و با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرها، شهرداران، مدیران ارشد، استادان دانشگاه و جمعی از نخبگان کشوری به‌صورت وبینار برگزار شد، ضمن تبیین جایگاه حساس شوراهای اسلامی به‌عنوان نهادهای پاسدار آرامش و امید در جامعه، به تشریح اقدامات این کلانشهر در مواجهه با بحران‌های اخیر پرداخت.

وی با بیان اینکه نگاه سنتی به مقوله تاب‌آوری یعنی تمرکز صرف بر استحکام ابنیه و زیرساخت‌های عمرانی ناکافی است، ادامه داد: تاب‌آوری پیش از آنکه یک مفهوم فنی باشد، یک فرهنگی مدیریتی است که در سخت‌ترین شرایط نیز خدمت‌رسانی را متوقف نمی‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به حملات دشمن در ماه‌های اخیر به همدان، از این حوادث به عنوان آزمونی جدی برای سنجش میزان آمادگی، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری مدیریت شهری یاد کرد و افزود: در نخستین دقایق وقوع حادثه تمامی بخش‌های شهرداری اعم از خدمات ایمنی، مدیریت پسماند، حمل‌ونقل و ستاد بحران بدون وقفه در محل حاضر شده و با استقرار مرکز فرماندهی عملیات، ارتباط مستقیم با مردم را برقرار کردند.

وی اولویت اصلی مدیریت شهری را حفظ کرامت و آرامش شهروندان دانست و تاکید کرد: فراتر از وظایف قانونی، اقداماتی همچون ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها، پیگیری مطالبات آسیب‌دیدگان و نصب شیشه واحدهای خسارت‌دیده با هدف بازگرداندن آرامش روانی به جامعه انجام شد.

مسگریان بحران را مدرسه‌ای برای ارتقای حکمرانی شهری برشمرد و یادآور شد: تجربه مدیریت حوادث جنگ سبب شد تا هماهنگی میان دستگاه‌ها و سرعت امدادرسانی در حوادث بعدی به‌طور چشمگیری بهبود یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هدف مدیریت شهری، تداوم زندگی و امیدآفرینی در سایه تهدیدات دشمن بوده است، خاطرنشان کرد: در کنار استمرار خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی با تصمیم اعضای شورا، صدور پروانه ساختمانی برای آسیب‌دیدگان رایگان اعلام شد و حمایت از اصناف و کسب‌وکارهای محلی نیز در دستور کار قرار گرفت تا تاب‌آوری اقتصادی شهر حفظ شود.

وی اقدامات فرهنگی و اجتماعی از جمله برگزاری مراسم ملی و مذهبی و پویش‌های مردمی را بخش جدایی‌ناپذیر امنیت پایدار دانست و تصریح کرد: امنیت واقعی از بستر اعتماد عمومی و مشارکت مردم شکل می‌گیرد.

مسگریان هفت اقدام راهبردی شامل تدوین سند ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، تشکیل شبکه داوطلبان محله‌محور، بازنگری در قوانین و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها، حمایت از اقتصاد محلی، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های خدمات شهری و بازنگری ضوابط شهرسازی با رویکرد پدافند غیرعامل را به عنوان نقشه راه مدیریت شهری کشور پیشنهاد کرد.

وی با هشدار نسبت به راهبرد دشمن در هدف قرار دادن امید مردم، تاکید کرد: هرگونه خدمت بی‌منت و پاسخگویی صادقانه، بخشی از امنیت ملی است و مدیریت شهری باید با اتکا به خرد جمعی و فناوری، به سمت شهرهایی هوشمند، انسان‌محور و پایدار حرکت کند تا در برابر چالش‌های آینده آماده‌تر باشد.