همه ارکان مدیریتی در خراسان رضوی با همدلی در کنار هم حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد: خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی و مردم یک فرصت در اختیار ماست و طبیعتا همه تلاش خواهیم کرد از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: فرصت این خدمت در جوار بارگاه منور رضوی یک توفیق و نعمت مضاعف برای همه خدمتگزاران خراسان رضوی است و باید قدردان این فرصت باشیم.

وی ادامه داد: همه ارکان مدیریتی در استان با همدلی در کنار هم حضور دارند و در شورای تامین تقریبا همه تصمیم ها با اتفاق نظر جمعی صورت گرفته است، شورای تامینی که طی یک سال و نیم قبل گذشته به اندازه پنج سال قبل از آن تشکیل جلسه داده است.

مظفری ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا بویژه شهدای انتظامی بیان کرد: همچنین یاد و خاطره شهید شفیعی از همکاران در شورای تامین خراسان رضوی را نیز گرامی می داریم.