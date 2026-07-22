فرج‌ زاده: امام جمعه باید محور وحدت و آرامش جامعه باشد

حجت‌الاسلام مجید فرج‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه و اهمیت مسئولیت امامت جمعه گفت: همان‌گونه که رهبر شهید بر دشواری این جایگاه تأکید داشتند، امامت جمعه مسئولیتی نیست که هر فردی بتواند آن را بر عهده بگیرد، چراکه امام جمعه همواره با مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در ارتباط است.

وی افزود: امام جمعه باید علاوه بر بهره‌مندی از سواد و دانش دینی، مدیری توانمند، روان‌شناسی آگاه و مخاطب‌شناسی دقیق باشد تا بتواند با اقشار مختلف مردم ارتباط مؤثر برقرار کند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

امام جمعه فراشبند با بیان اینکه صبر و سعه صدر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک امام جمعه موفق است، گفت: امام جمعه در مسیر خدمت به مردم با دیدگاه‌ها، انتقادها و گاهی مطالبات مختلفی مواجه می‌شود و اگر از حلم و بردباری برخوردار نباشد، نمی‌تواند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد.

وی ادامه داد: امام جمعه باید با اخلاق نیکو، مهربانی و رفتار پدرانه در کنار مردم باشد و برای حل مشکلات آنان تلاش کند؛ چراکه جایگاه امام جمعه، جایگاه پدر معنوی شهر است و مردم انتظار دارند او را در کنار خود ببینند.

لزوم حفظ جایگاه فراجناحی امام جمعه

حجت‌الاسلام فرج‌ زاده با اشاره به نقش امام جمعه در مدیریت اجتماعی و سیاسی شهر، تصریح کرد: امام جمعه با سلایق و جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است و باید با تدبیر و مدیریت صحیح، ضمن حفظ جایگاه فراجناحی خود، زمینه همدلی و وحدت را میان گروه‌های مختلف فراهم کند.

وی گفت: وظیفه امام جمعه ایجاد اختلاف و تقابل نیست، بلکه باید برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها، رفع سوءتفاهم‌ها و تقویت همکاری میان مسئولان و مردم تلاش کند.

خطیب جمعه فراشبند با بیان اینکه ارتقای علمی ائمه جمعه یک ضرورت همیشگی است، افزود: امام جمعه در مناسبت‌های مختلف مورد توجه مردم قرار دارد و برای ارائه سخنان اثرگذار باید مطالعه مستمر داشته باشد و دانش خود را به‌روز نگه دارد.

خطبه‌های نماز جمعه باید امیدآفرین و کاربردی باشد

وی با تأکید بر اهمیت خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: خطبه‌ها باید با صرف وقت و مطالعه کافی آماده شوند و محتوایی امیدآفرین، کاربردی و متناسب با نیازهای روز جامعه داشته باشند تا همه اقشار حاضر در نماز جمعه بتوانند از آن بهره ببرند.

امام جمعه فراشبند ادامه داد: امروز جامعه نیازمند سخنانی است که ضمن تبیین مسائل مختلف، روحیه امید، همدلی و اعتماد را تقویت کند و بتواند پاسخگوی دغدغه‌های مردم باشد.

حجت‌الاسلام فرج‌ زاده در پایان با اشاره به نقش امام جمعه در تقویت تعامل میان مسئولان گفت: هرگاه اختلاف‌نظری میان مسئولان وجود داشته باشد، امام جمعه باید با اخلاق اسلامی، صبر و بردباری برای رفع سوءتفاهم‌ها و ایجاد فضای همکاری تلاش کند.

وی خاطرنشان کرد: حتی در صورت بی‌توجهی یا بی‌احترامی نیز وظیفه امام جمعه حفظ آرامش، اخلاق و شأن جایگاه امامت جمعه است و نباید وارد فضای تقابل و تنش شود.

امام جمعه فراشبند تأکید کرد: امامت جمعه رسالتی سنگین است و ائمه جمعه باید با اخلاص، احساس مسئولیت و تلاش مستمر، این جایگاه را در مسیر خدمت به مردم و تقویت وحدت جامعه حفظ کنند.