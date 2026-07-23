وحدت ملی ستون فقرات اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، پیام ۲۶ تیرماه رهبر معظم انقلاب را «دریایی از حکمت» خواند و گفت: همه پیامهای رهبر معظم انقلاب، کلمه به کلمه دارای معنا، جهت و پیام راهبردی است و نیروهای انقلاب باید این بیانات را با دقت مطالعه کنند، زیرا بسیاری از انحرافات فکری و موضعگیریهای نادرست، ناشی از بیتوجهی به همین رهنمودها است.
وی افزود: هر کسی که میخواهد در متن انقلاب اسلامی حضور داشته باشد، باید سخنان و پیامهای رهبر خود را بهصورت مستمر مطالعه کند، چرا که این پیامها مسیر حرکت صحیح را نشان میدهد و مانع بسیاری از انحرافات فکری و سیاسی میشود.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) مهمترین محور پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را حفظ وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب با صراحت بر «اصرار بر وحدت کلمه» تأکید کردهاند و این اصل، رمز پیروزی ملت ایران و ستون فقرات انقلاب اسلامی است.
کلانتری با بیان اینکه دشمن از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره به دنبال ایجاد اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی بوده است، افزود: بسیاری از اوقات برای حفظ وحدت باید از برخی سخنان، موضعگیریها و حتی مطالبات شخصی گذشت، زیرا حفظ انسجام ملی مهمتر از هر موضوع دیگری است.
وی تصریح کرد: تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و حفظ عزت و استقلال ایران تنها در سایه وحدت ملی امکانپذیر است و هر اقدامی که این انسجام را خدشهدار کند، در مسیر خواست دشمن قرار میگیرد.
انتقاد نباید به تخریب و بیاعتمادی تبدیل شود
کلانتری با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره اعتماد به مسئولان اظهار کرد: یکی از راهبردهای دشمن، تخریب مسئولان دلسوز و ایجاد بیاعتمادی در جامعه است. امروز بخشی از مطالب منتشر شده در فضای مجازی با ادبیات نیروهای انقلابی اما با منشأ اتاقهای عملیات روانی دشمن تولید میشود و برخی افراد ناآگاهانه آن را بازنشر میکنند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بر تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه تأکید کردهاند و در عین حال باب انتقاد را نیز نبستهاند، بلکه چارچوب آن را مشخص کردهاند.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ادامه داد: انتقاد زمانی سازنده است که از سر اخلاص، خیرخواهی و با رعایت تقوا باشد و هرگز به ظلم، تخریب افراد بیگناه یا شکستن وحدت جامعه منجر نشود.
«جنوب مظلوم»؛ کلیدواژهای در جنگ شناختی دشمن
کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود به طرح گسترده کلیدواژه «جنوب مظلوم» در برخی رسانهها و فضای مجازی پرداخت و گفت: کسانی که امروز با این ادبیات سخن میگویند، سه دسته هستند؛ گروهی از روی دلسوزی، گروهی برای جبران سکوت گذشته و گروه سوم همان جریانهایی هستند که پیشتر از آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران دعوت میکردند.
وی تصریح کرد: دلسوزی این جریانها واقعی نیست، بلکه بخشی از عملیات روانی دشمن برای ایجاد یأس، ترس و ناامیدی در میان مردم مناطق جنوبی کشور است.
به گفته تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، هدف این پروژه، القای بیتوجهی نظام به مردم جنوب، ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، تضعیف روحیه مرزنشینان، زمینهسازی برای تجزیهطلبی و آمادهسازی افکار عمومی برای اقدامات آینده دشمن است.
ملت ایران اجازه تحقق پروژه تجزیه را نمیدهد
کلانتری با اشاره به کمکهای گسترده مردمی به مناطق جنوبی کشور در ماههای اخیر گفت: پیش از آنکه برخی جریانها واژه «جنوب مظلوم» را مطرح کنند، کاروانهای مردمی و گروههای جهادی از سراسر کشور به بندرعباس، میناب، بوشهر، عسلویه، کنگان، دیر، لار، لامرد و دیگر مناطق اعزام شده و کمکهای مردمی را به این مناطق رسانده بودند.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران هیچ تفاوتی میان شمال، جنوب، شرق و غرب کشور قائل نیست و همانگونه که در دوران دفاع مقدس مردم سراسر کشور برای دفاع از خوزستان و دیگر مناطق مرزی به جبههها رفتند، امروز نیز ایران یک سرزمین، یک ملت، یک فرهنگ و یک پرچم دارد.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در پایان تأکید کرد: ایران امروز به نماد مقاومت و عزت در جهان تبدیل شده است و ملت ایران با هوشیاری اجازه نخواهد داد عملیات روانی دشمن، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور را هدف قرار دهد.
نظر شما