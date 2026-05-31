۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

کشف سیگار و تنباکوهای ۴۲ میلیاردی قاچاق در فراشبند

فراشبند- فرمانده انتظامی فراشبند گفت: با هوشیاری ماموران پلیس، انواع سیگار و تنباکوهای قاچاق به ارزش ۴۲ میلیارد ریال در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عظیم شریفی با اشاره به کشف کشف سیگار و تنباکو قاچاق در این شهرستان اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مامورین پلیس آگاهی حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی با اقدامات فنی موفق به توقیف ۲ خودرو پژو ۴۰۵ شوتی حامل بار شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از این خودروها در مجموع ۲ هزار و ۵۲۰ پاکت تنباکو میوه‌ای و ۳۲۰ هزار نخ سیگار خارجی و فاقد مجوز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی فراشبند با بیان اینکه در این راستا ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۴۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

