خبرگزاری مهر - گروه جامعه: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، موج حرکت عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) به سمت عتبات عالیات شتاب گرفته و دستگاههای متولی با بسیج امکانات، در تلاش هستند تا شرایطی ایمن، منظم و همراه با آرامش برای میلیونها زائر فراهم کنند. در این میان، دفاتر زیارتی بهعنوان یکی از حلقههای اصلی خدمترسانی، علاوه بر ساماندهی سفر و ثبتنام زائران، مسئولیت ارائه خدمات متنوعی از جمله هماهنگی حملونقل، ثبتنام در سامانه سماح، بهرهمندی از بیمه و ارز زیارتی و راهنمایی زائران را بر عهده دارند.
همزمان با افزایش دمای هوا در روزهای منتهی به اربعین، رعایت توصیههای بهداشتی و برنامهریزی مناسب برای پیادهروی نیز بیش از گذشته اهمیت یافته است؛ موضوعی که مسئولان کاروانها بر آن تأکید دارند تا زائران بتوانند این سفر معنوی را با سلامت و آسودگی بیشتری به سرانجام برسانند.
در همین راستا خبرنگار مهر محمد فیضالهی رئیس کاروان با تشریح برنامهریزیهای سفر اربعین امسال، گفتگویی داشته است.
وی گفت: سفرهای اربعین امسال همانند سالهای گذشته با برنامهریزی منسجم در حال انجام است و دفاتر زیارتی با همکاری ناوگان حملونقل، خدمات انتقال زائران از استانهای مختلف به مرزها، از مرز تا نجف اشرف و همچنین از کربلا به مرزهای کشور را ارائه میکنند تا زائران با آرامش و هماهنگی کامل این سفر معنوی را انجام دهند.
فیضالهی با تأکید بر اهمیت ثبتنام در سامانه «سماح» افزود: در حال حاضر یکی از مهمترین خدمات دفاتر زیارتی، ثبتنام زائران در سامانه سماح است. این ثبتنام علاوه بر ثبت اطلاعات ورود و خروج زائران، امکان بهرهمندی از بیمه، دریافت ارز زیارتی (دینار عراق) و سایر خدمات مورد نیاز سفر را فراهم میکند.
وی ادامه داد: همکاران ما در دفاتر زیارتی با تمام توان در حال خدمترسانی به زائران هستند و بسیاری از این دفاتر نیز از طریق موکبهای خود خدمات مختلفی را به زائران اربعین ارائه میکنند. از همه مسئولان و دستاندرکارانی که با فراهم کردن زیرساختها و هماهنگیهای لازم، امکان خدمترسانی بهتر به زائران را فراهم کردهاند، قدردانی میکنیم.
این کارگزار سازمان حج و زیارت با اشاره به گرمای هوا در ایام اربعین، به زائران توصیه کرد: با توجه به دمای بالای هوا، زائران برای سفر خود برنامهریزی مناسبی داشته باشند، از حمل بارهای سنگین خودداری کنند، وسایل مورد نیاز مانند سایبان یا چتر همراه داشته باشند و در ساعات گرم روز بیشتر استراحت کرده و پیادهروی را به ساعات خنکتر، بهویژه شب، موکول کنند تا از بروز مشکلات ناشی از گرمازدگی جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگیهای هلالاحمر و سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در شهرهای نجف و کربلا مستقر هستند و خادمان افتخاری سازمان حج و زیارت نیز در مسیر پیادهروی و اماکن زیارتی بهعنوان راهنما و پشتیبان، آماده ارائه خدمات و راهنمایی به زائران اربعین هستند.
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