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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

دفاتر زیارتی آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین

دفاتر زیارتی آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین

یک رییس کاروان با اعلام آمادگی کامل دفاتر زیارتی برای ارائه خدمات اربعین، بر ضرورت ثبت‌نام زائران اربعین در سامانه «سماح» تأکید کرد.

خبرگزاری مهر - گروه جامعه: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، موج حرکت عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) به سمت عتبات عالیات شتاب گرفته و دستگاه‌های متولی با بسیج امکانات، در تلاش هستند تا شرایطی ایمن، منظم و همراه با آرامش برای میلیون‌ها زائر فراهم کنند. در این میان، دفاتر زیارتی به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی خدمت‌رسانی، علاوه بر ساماندهی سفر و ثبت‌نام زائران، مسئولیت ارائه خدمات متنوعی از جمله هماهنگی حمل‌ونقل، ثبت‌نام در سامانه سماح، بهره‌مندی از بیمه و ارز زیارتی و راهنمایی زائران را بر عهده دارند.

همزمان با افزایش دمای هوا در روزهای منتهی به اربعین، رعایت توصیه‌های بهداشتی و برنامه‌ریزی مناسب برای پیاده‌روی نیز بیش از گذشته اهمیت یافته است؛ موضوعی که مسئولان کاروان‌ها بر آن تأکید دارند تا زائران بتوانند این سفر معنوی را با سلامت و آسودگی بیشتری به سرانجام برسانند.

در همین راستا خبرنگار مهر محمد فیض‌الهی رئیس کاروان با تشریح برنامه‌ریزی‌های سفر اربعین امسال، گفتگویی داشته است.

وی گفت: سفرهای اربعین امسال همانند سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی منسجم در حال انجام است و دفاتر زیارتی با همکاری ناوگان حمل‌ونقل، خدمات انتقال زائران از استان‌های مختلف به مرزها، از مرز تا نجف اشرف و همچنین از کربلا به مرزهای کشور را ارائه می‌کنند تا زائران با آرامش و هماهنگی کامل این سفر معنوی را انجام دهند.

فیض‌الهی با تأکید بر اهمیت ثبت‌نام در سامانه «سماح» افزود: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین خدمات دفاتر زیارتی، ثبت‌نام زائران در سامانه سماح است. این ثبت‌نام علاوه بر ثبت اطلاعات ورود و خروج زائران، امکان بهره‌مندی از بیمه، دریافت ارز زیارتی (دینار عراق) و سایر خدمات مورد نیاز سفر را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: همکاران ما در دفاتر زیارتی با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و بسیاری از این دفاتر نیز از طریق موکب‌های خود خدمات مختلفی را به زائران اربعین ارائه می‌کنند. از همه مسئولان و دست‌اندرکارانی که با فراهم کردن زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم، امکان خدمت‌رسانی بهتر به زائران را فراهم کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

این کارگزار سازمان حج و زیارت با اشاره به گرمای هوا در ایام اربعین، به زائران توصیه کرد: با توجه به دمای بالای هوا، زائران برای سفر خود برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند، از حمل بارهای سنگین خودداری کنند، وسایل مورد نیاز مانند سایبان یا چتر همراه داشته باشند و در ساعات گرم روز بیشتر استراحت کرده و پیاده‌روی را به ساعات خنک‌تر، به‌ویژه شب، موکول کنند تا از بروز مشکلات ناشی از گرمازدگی جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگی‌های هلال‌احمر و سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در شهرهای نجف و کربلا مستقر هستند و خادمان افتخاری سازمان حج و زیارت نیز در مسیر پیاده‌روی و اماکن زیارتی به‌عنوان راهنما و پشتیبان، آماده ارائه خدمات و راهنمایی به زائران اربعین هستند.

کد مطلب 6895877

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