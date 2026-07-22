معرفی ۱۰۰ فرآورده سنتی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به پیشینه علمی و تاریخی طب سنتی ایران، گفت: با وجود ظرفیتهای گسترده کشور در این حوزه، هنوز آنگونه که باید از توانمندیهای موجود برای توسعه تولید، معرفی فرآوردهها و حضور در بازارهای بینالمللی استفاده نکردهایم.
وی افزود: فرآوردههای سنتی ایران بر پایه منابع معتبر علمی و تجربه چند صد ساله شکل گرفتهاند و همین پشتوانه، زمینه مناسبی برای توسعه این صنعت فراهم کرده است. در نشستهایی که با فعالان خارجی داشتیم، معرفی ظرفیتهای طب سنتی ایران با استقبال آنان همراه بود و این موضوع نشان میدهد محصولات ایرانی قابلیت حضور در بازارهای بینالمللی را دارند.
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با اشاره به لزوم توجه بیشتر به ظرفیتهای داخلی گفت: گاهی برای واردات برخی فرآوردههای سنتی خارجی درخواست ارائه میشود. برای نمونه، یکی از شرکتهای بزرگ درخواست واردات روغن ببر از چین را مطرح کرده بود، در حالی که معتقدیم پیش از توجه به چنین محصولاتی باید ظرفیتهای طب سنتی ایران را فعال کنیم. در منابع معتبر طب ایرانی از جمله کتاب قانون ابنسینا، از دهن العقرب یا همان روغن عقرب به عنوان یکی از فرآوردههای دارویی نام برده شده است. این نمونهها نشان میدهد میراث علمی کشور ظرفیت مناسبی برای پژوهش، تولید و توسعه فرآوردههای نوین دارد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرآوردههای سنتی در هفتههای اخیر، افزود: حضور شرکتهای دارای پروانه ساخت، مجموعههای دانشبنیان و تولیدکنندگان نوآور در این نمایشگاه نشان داد ظرفیت ارزشمندی برای توسعه این صنعت در کشور وجود دارد. بسیاری از این محصولات قابلیت تجاریسازی و حضور در بازارهای داخلی و صادراتی را دارند.
شعیبی ادامه داد: گفتگو با تولیدکنندگان نشان داد مهمترین دغدغه آنان، طولانی بودن فرآیندهای دریافت مجوز است. برخی از این تولیدکنندگان به دلیل پیچیدگی مسیرهای اداری، امکان عرضه رسمی محصولات خود را ندارند و ناچارند تولیدات خود را در مقیاس محدود عرضه کنند.
وی تأکید کرد: سیاست سازمان غذا و دارو، حفظ الزامات ایمنی، کیفیت و اثربخشی فرآوردهها است، اما در کنار آن باید فرآیندهای اداری نیز متناسب با نیاز تولیدکنندگان تسهیل شود تا محصولات استاندارد در زمان مناسب وارد بازار شوند.
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو از هدفگذاری این اداره کل برای معرفی حداقل ۱۰۰ فرآورده سنتی در سال جاری خبر داد و گفت: افزایش تعداد فرآوردههای دارای مجوز، حمایت از نوآوری، ارتقای کیفیت و توسعه سبد محصولات، از مهمترین برنامههای امسال در حوزه فرآوردههای طبیعی و سنتی است.
شعیبی با تأکید بر ظرفیت رقابتی فرآوردههای سنتی ایران اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد، برای فرآوردههای سنتی خارجی ارزش بیشتری قائل میشویم، در حالی که بسیاری از فرآوردههای سنتی بومی کشور از نظر پشتوانه علمی، سابقه تاریخی و کیفیت، قابلیت رقابت با نمونههای خارجی را دارند. اگر این ظرفیتها به شکل مناسب معرفی شوند، از تولیدکنندگان حمایت شود و موانع تولید و صادرات کاهش یابد، میتوان سهم ایران را در بازارهای جهانی فرآوردههای طبیعی و سنتی به شکل قابل توجهی افزایش داد.
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