به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در آغاز سفر خود به استان‌های جنوب کشور، صبح امروز (چهارشنبه ۳۰ تیرماه) با ورود به استان کرمان، بر سر مزار مطهر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی حضور یافتند و با قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کردند.

در این سفر، ابراهیم عزیزی، حسن قشقاوی، بهنام سعیدی، یعقوب رضازاده، علی خضریان، سیدمحمود نبویان، سالار ولایت‌مدار، اسماعیل کوثری و سارا فلاحی به‌عنوان اعضای حاضر در این بازدید حضور دارند.

این سفر با هدف بازدید میدانی از استان هرمزگان و جزایر راهبردی خلیج فارس، بررسی مسائل امنیتی، دفاعی، مرزی و دریایی انجام می‌شود.

اعضای کمیسیون پس از حضور در گلزار شهدای کرمان، عازم استان هرمزگان خواهند شد تا ضمن بازدید از جزایر و مناطق ساحلی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل مرتبط با امنیت و توسعه این منطقه قرار گیرند.

این بازدیدها در راستای ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و بررسی میدانی مسائل راهبردی کشور انجام می‌شود.