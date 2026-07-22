جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۲ شهید و ۱۲ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه انتقال یافته است.

از مجموع شهدا، ۱۱ نفر در حملات جدید به شهادت رسیده‌اند و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات قبلی شهید شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه تاکید کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امداد و نجات تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

براساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک‌ هزار و ۱۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده و سه‌ هزار و ۸۱۰ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۲ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.



وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار کلی شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۰۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۹۱۸ نفر افزایش یافته است.