به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس با محکوم کردن کشتار اعضای یک خانواده فلسطینی در شهر غزه و شهادت دو فلسطینی در حمله به یک خودروی غیرنظامی در شهر الزهرا، از کشورهای عربی و اسلامی خواست سکوت خود را کنار بگذارند و برای توقف کشتار مستمر در نوار غزه فوراً وارد عمل شوند.
حماس در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که ارتش تروریستی رژیم اشغالگر صهیونیستی در حملهای وحشیانه، منزل خانواده المصری را در نزدیکی تقاطع السامر در شهر غزه هدف قرار داد؛ حملهای که به وقوع کشتاری هولناک و شهادت پدر، مادر و چهار فرزند آنان منجر شد.
این جنبش همچنین به حمله رژیم اشغالگر به یک خودروی غیرنظامی در ورودی شهر الزهرا، واقع در شمال شرق اردوگاه النصیرات، اشاره کرد که در نتیجه آن دو فلسطینی به شهادت رسیدند.
حماس تاکید کرد که این حملات، تجسم واقعی وحشیگری رژیم اشغالگر، بیاعتنایی کامل آن به همه ارزشهای انسانی و اصرارش بر ادامه جنگ نسلکشی علیه غیرنظامیان بیگناه است.
در این بیانیه آمده است که رژیم اشغالگر با ادامه این جنایتها، توافق آتشبس امضا شده در شرم الشیخ با حمایت بینالمللی را نیز نادیده گرفته و به تعهدات خود در چارچوب این توافق پشت کرده است.
حماس تصریح کرد که تداوم فاجعه انسانی در نوار غزه و افزایش حملات به محلههای مسکونی، خانهها و غیرنظامیان بیدفاع در برابر دیدگان جهانیان، اصرار آشکار دولت فاشیستی رژیم اشغالگر بر ارتکاب یک جنایت جنگی تمامعیار است؛ جنایتی که بدون وجود هیچ طرف بازدارنده یا سازوکاری برای محاکمه عاملان آن ادامه دارد.
این جنبش از همه کشورهای عربی و اسلامی خواست از دایره سکوت خارج شوند و برای متوقف کردن فوری کشتار مستمر در نوار غزه دست به اقدام عملی بزنند.
حماس همچنین از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی و در رأس آنها شورای امنیت سازمان ملل خواست قوانین بینالمللی لازم را برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی صهیونیست به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت فعال و اجرا کنند.
گفتنی است که ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با بمباران یک منزل مسکونی در مرکز شهر غزه، کل اعضای یک خانواده ۶ نفره فلسطینی را به شهادت رساند.
جمعیت هلال احمر فلسطین ابتدا در بیانیهای اعلام کرد پیکرهای ۵ شهید فلسطینی شامل یک زن ۳۴ ساله و چهار کودک ۱۳ و ۱۱ و ۹ و ۶ ساله او را از زیر آوار منزل مسکونی آنها در منطقه السامر که هدف بمباران اسرائیل قرار گرفته بود خارج کرده است. پیکرهای این شهیدان به بیمارستان شفا در غزه منتقل شد.
پس از آن یک منبع پزشکی اعلام کرد پدر این خانواده نیز به شهادت رسیده است و به این ترتیب مجموع تعداد شهدای این بمباران به ۶ نفر رسید. به گفته این منبع، به این ترتیب کل اعضای این خانواده فلسطینی به شهادت رسیدند.
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